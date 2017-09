"No hablé nada con Iván Raña e ignoro qué tipo de carrera viene a hacer"

Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del triatlón, que el pasado domingo ganó el Mundial de 70.3 (de medio Ironman), podría ponerle la guinda a otro año sensacional si consigue arrebatarle el título a su compatriota Mario Mola.

En una entrevista con la Agencia Efe en Rotterdam, Gómez Noya -asimismo plata olímpica en los Juegos de Londres 2012, cuádruple campeón de Europa y premio Princesa de Asturias de los Deportes el año pasado- explica cómo afronta la prueba holandesa, lo que falta de temporada y la que viene; y también recuerda sus duros comienzos en este deporte.

- El circuito de la gran final no le gusta mucho, ¿no?

-No, el circuito a mí personalmente no me gusta. A mí me parece peligroso y habrá que tener mucho cuidado de no caerse. Además, en la familiarización íbamos en una caravana de coches en la que no se podía ver nada.

- Normalmente es uno de sus grandes rivales, pero en esta ocasión, la presencia del inglés Jonathan Brownlee le puede venir bien, ¿no?

-Sí. Pero primero tenemos que nadar todos y ver dónde estamos al salir del agua. Evidentemente, me gustaría nadar delante; y, obviamente, buscar una escapada. Esto no es un secreto, porque todo el mundo sabe que es el tipo de carrera que me interesa a mí. Igual que todos sabemos el tipo de carrera que le interesa a Mario (Mola). Entonces, Jonathan, en ese sentido, sería un buen aliado, igual que muchos otros. Pero eso sobre el papel. Luego hay que ponerse ahí, a ver cómo va la cosa después de la natación.

- ¿Qué papel puede hacer Iván Raña en esta prueba?

-No sé. Tendrás que preguntárselo a él (ríe). El director técnico y él sabrán si viene a hacer su carrera; o a ayudar. En cualquier caso sólo puede ayudar en una situación muy concreta, que es que todos los españoles estemos en el mismo pelotón o en el mismo grupo. Porque si no es así, lo que puede ser ayuda para unos, puede perjudicar a otros. En ese caso no se debería meter; y debería hacer su carrera.

- ¿Han hablado ustedes algo al respecto?

-No, no. Yo, al menos, no he hablado nada todavía. Hablaremos con el director técnico, para ver qué papel va a tener cada uno.

- Después de Rotterdam, lo más gordo que le quedaría antes de acabar la temporada sería el 70.3 de Bahréin, en noviembre, ¿no?

-Sí. Lo más gordo y lo único. Después de esto descansaré, para recargar las pilas y luego hacer un buen bloque de entrenamientos, para preparar Bahrein, que es una carrera muy plana, que no se adapta muy bien a mis características; pero que quiero hacer bien.

- Y el año que viene, ya al Ironman, de cabeza y a tope.

-Yo creo que sí (ríe). Creo que el año que viene me centraré algo más en la larga distancia.

- ¿Y ya se puede pensar en ganar el Ironman de Kona (Hawái, EEUU) el próximo año? ¿O sería muy pronto?

-Hombre, primero vamos a pensar en intentar hacerlo (ríe). Y luego veremos qué opciones llevo. Hay que ser realista. Si me veo con opciones, por supuesto que voy a intentar ganar. Pero me falta mucha experiencia, me falta probarme en esa distancia; así que hablar de ganar o ganar es aún muy prematuro.

- No pocos consideran sus logros casi a la altura de los de Rafa Nadal o Pau Gasol. ¿Es usted quizá el más importante, de entre todas las figuras del deporte español, que menos reconocimiento recibe?

-Hombre, yo practico el triatlón. No hago tenis, ni juego al baloncesto. Por eso, en ese sentido, tiene menos repercusión que lo que hacen estos otros grandes deportistas. Pero eso ya es cuestión de que lo valore cada uno. Yo estoy muy contento con mi papel, muy orgulloso de mis logros. Y ya hace tiempo que me da más igual salir más o menos en la prensa y esas cosas. Cuando se habla de mí, pues estupendo, encantado. Y si no se sigue tanto el triatlón, pues tampoco me voy a preocupar.

- Con el palmarés que usted presenta, ¿alguna vez se acuerda de lo duros que fueron aquellos años en los que no lo querían dejar competir (a causa de una valvulopatía aórtica congénita)?

-Sí, hombre. Eso ya no se te olvida, porque fue una época de mi vida muy dura, en la que aprendí muchas cosas también. Está ahí, pero siempre intento sacar las partes positivas. Eso es algo que me hizo muy fuerte. Y eso se nota ahora, a la hora de competir.

- ¿Le guarda rencor a alguien, por todo aquello?

-No. No le guardo rencor a nadie. Cada uno definió muy claramente dónde estaba; e hizo lo que hizo. Y, en ese sentido, no tengo ningún rencor. Tengo cosas más importantes en las que pensar y por las qué preocuparme.

- Usted habló con sus resultados, al final, ¿no?

-Sí, sí. Yo he intentado hablar con resultados; y con lo que he hecho. Y los resultados ahí están.