Ruth Beitia podría padecer artritis

La campeona olímpica de salto de altura en Río de Janeiro, Ruth Beitia, declaró que le "encantaría seguir saltando" en 2018, aunque aseguró que "nunca se sabe" porque está esperando resultados médicos que descarten que pueda padecer una artritis.

"Después del Mundial he tenido vacaciones y las he aprovechado. Hacia como veinte años que no las tenía en agosto", dijo Beitia.