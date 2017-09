El Silva da un paso al frente

El Silva dio un paso al frente con su triunfo en la final de la Copa Federación, que conquistó el miércoles tras imponerse al Alondras en San Lázaro (Santiago). "Un triunfo que supone un paso hacia adelante de un club de barrio que va avanzando poco a poco con muchísima ilusión y trabajo", explica Javier Bardanca, el entrenador. "Este título nos indica que estamos en el camino idóneo para conseguir más alegrías para nuestros socios y simpatizantes", añade.

Esta victoria ante uno de los clásicos de Tercera División, categoría en la que el Silva competirá por cuarta temporada consecutiva, permitirá al equipo blanco abandonar el papel de cenicienta y convertirlo en una referencia. "Ahora los equipos ya no nos ven como un equipo que pelea por no descender, ya nos conocen y saben que salimos a competir con intensidad en todos los campos por lo que toman sus medidas oportunas para no dejarnos realizar nuestro juego".

Con la meta de ir paso a paso el Silva se está haciendo con un hueco importante en la primera categoría del fútbol gallego, aunque los éxitos no ciegan a Bardanca, que tiene clara cuál es la meta de esta campaña. "Nuestro objetivo principal es mejorar los 57 puntos del año pasado, lo que conlleva pelear por algo más que mantenerse en Tercera, aunque este año está más complicad que las temporadas anteriores pues muchos equipos se han reforzado muy bien para estar en el play off de ascenso a Segunda B", explica el entrenador coruñés.

Con todo, su equipo está en puestos de cabeza tras haberse disputado las cuatro primeras jornadas del campeonato. Suma nueve puntos, los mismos que el Compostela y el Bergantiños, primero y segundo, respectivamente. Un arranque de temporada realmente bueno. "Todo se debe al trabajo y a la ilusión que ponemos todos en el club, desde los dirigentes hasta los jugadores. Estos dos ingredientes nos llevan de la mano y nos están acompañando durante todo el tiempo que llevamos en el club", razona Bardanca.

El entrenador reconoce que "sin duda" dispone de "la mejor plantilla" con la que nunca trabajó. "El esfuerzo que se ha realizado desde el club en horas de llamadas y conversaciones con muchos jugadores nos ha llevado a completar una plantilla que ni nosotros nos imaginábamos, tanto a nivel personal ( lo más importante para el Silva) como deportivo", dice con orgullo; pero también añade con humor: "Espero no estropearla (risas)".

Un gran triunfo en la Copa Federación, pero el día a día dejó poco lugar para los festejos, "ya lo celebramos", porque el Silva prepara ya su siguiente compromiso, que será mañana ante el Céltiga a las 18.00.