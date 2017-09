Goleada como carta de presentación del Liceo

El Liceo todavía está en construcción, camino de lo que será en dos semanas su estreno de la temporada en una Supercopa de España en la que defiende título. Pero en la presentación de ayer ante su público contra el Valença dio muestras de las pinceladas que caracterizarán al equipo que ahora dirige Juan Copa. Los internacionales, los campeones del mundo Eduard Lamas y Xavi Malián, que no se vistió de corto aunque sí estuvo en el Palacio, y el francés Carlo di Benedetto, se acaban de incorporar a los entrenamientos pero han llegado en forma, sobre todo el primero, todavía en estado de gracia. Y los que ya estaban, liderados por un pletórico Sergi Miras, avanzan la composición de un equipo compacto, al que no le cuesta hacer circular la bola y que no rechaza ninguna opción en ataque. Como resultado, un 6-2 ante un conjunto portugués que no lo puso nada fácil.

Para empezar el partido Copa apostó por los que llevan con él desde principio de pretemporada: César Carballeira, Sergi Miras, David Torres y Josep Lamas. En la portería, el canterano Dani Menéndez, protagonista al salvar al Liceo con buenas intervenciones. Un par de errores de marca dejaron al meta asturiano vendido, pero resolvió sin titubear. Rondaba el gol y el Valença fue el primero en golpear. Momento para que se ajustara la defensa verdiblanca. Empezaron los cambios. Entraron Edu Lamas, Carlo di Benedetto y Marc Coy. El campeón del mundo demostró que está en racha y anotó con un disparo cruzado. Antes del descanso, el internacional francés puso por delante a los locales.

Después ya solo hubo un equipo sobre la pista. Amplió distancias el Liceo con un tanto de Sergi Miras. El 3-2 portugués fue a bola parada, muy protestada por el bando liceísta porque consideraban que el jugador chutó antes de que el árbitro levantara los brazos. Marc Coy, David Torres y Sergi Miras dejaron las cosas claras. El Liceo tiene todavía trabajo, pero progresa a buen ritmo. La semana que viene el nivel sube y se probará en el Torneo Eurocidade en Portugal ante rivales de altura como el Sporting de Toni Pérez.