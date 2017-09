Siete españoles en Stamford Bridge

Los españoles del Chelsea y del Arsenal invadieron el derbi londinense de Stamford Bridge y hasta siete jugadores -Marcos Alonso, César Azpilicueta, Cesc Fabregas, Álvaro Morata, Pedro Rodríguez, Héctor Bellerín y Nacho Monreal- disputaron un clásico en un fin de semana en el que José Callejón marcó con el Nápoles. El público de Stamford Bridge fue testigo de la presencia de una catarata de futbolistas españoles que formaron parte de un partido que acabó sin goles. Tanto Arsene Wenger como Antonio Conte, confiaron en ellos para intentar conseguir una victoria que al final no fue para ninguno de los dos equipos.

En otros estadios de Inglaterra también hubo presencia española y en Old Trafford, la jornada de la Premier terminó con la participación en el Manchester United de David de Gea y Juan Mata, que se enfrentaron al Everton. El segundo lanzó una falta al palo y José Mourinho dejó en el banquillo a Ander Herrera, el mismo sitio que ocupó Sandro Ramírez. El ex jugador del Málaga jugó los últimos 34 minutos.

David Silva es un fijo en el Manchester City de Pep Guardiola, que goleó a domicilio al Watford. El internacional español no marcó pero participó en dos de los seis goles. Fue cambiado por Leroy Sané en el 78. El Newcastle de Rafa Benítez volvió a ganar. El preparador español puso en su once ante el Stoke a Joselu, que luego fue sustituido por Dwight Gayle, en el 78, a Ayoze Pérez, que dejó el campo a cinco del final por Mohamed Diame y a Mikel Merino, que disputó el encuentro completo. En el banquillo quedó Javier Manquillo, que no jugó.

Fernando Llorente jugó el último cuarto de hora con el Tottenham, que empató con el Swansea, que también dejó en el banco a Roque Mesa y Ángel Rangel. Llorente sustituyó a Heung-Min Son en el 74. Roque Mesa y Rangel no jugaron. Jesé Rodríguez salió de inicio con el Stoke City. Fue sustituido a la hora de juego por Ramadan Sobhi.

Oriol Romeu jugó los noventa minutos con el Southampton, que ganó en Londres al Crystal Palace. Vicente Iborra entró en la convocatoria del Leicester, que empató en el campo del Huddersfield. Sin embargo, no llegó a saltar al campo y todavía no ha podido disputar ninguno de los partidos de la Premier tras lesionarse la ingle. Alberto Moreno también se quedó en el banquillo. Después de jugar ante el Sevilla en la Liga de Campeones fue suplente en el duelo de Anfield ante el Burnley que terminó en empate.

Pedro Mba Obiang jugó los noventa minutos con el West Ham, que sacó un punto del campo del West Bromwich. Su compañero, el meta Adrián, fue suplente.

En Alemania, Thiago Alcántara fue el único español que participó en la goleada que el Bayern endosó al Mainz. Jugó el encuentro completo mientras Javi Martínez quedó entre los reservas sin minutos. Juan Bernat, lesionado, no entró en la convocatoria. Jairo, por su parte, permaneció entre los suplentes del Mainz. No jugó. Omar Marcarell, lesionado, fue baja con el Eintracht Frankfurt, que perdió ante el Augsburgo. Ignacio Camacho, por su parte, disputó los noventa minutos con el Wolfsburgo, que perdió contra el Stuttgart. Coke Andújar se volvió a quedar en el banquillo del Schalke, que ganó a domicilio al Werder Bremen. El exsevillista no tuvo minutos. Marc Barta continúa recuperándose de una lesión y no fue convocado por el Dortmund, que se enfrentó al Colonia de Jorge Meré, titular con su equipo.

En Italia, José Callejón se unió a la fiesta del Nápoles, que ganó 6-0 al Benevento con un tanto del exjugador del Madrid, que hizo su tercera diana en Liga esta temporada. Un zurdazo desde dentro del área pequeña tras un pase de la muerte de Faouzi Ghoulam, le permitió alcanzar esa cifra. Con Callejón, celebraron esa diana Raúl Albiol y Pepe Reina, que fueron titulares y disputaron los 90 minutos. Los mismos que disputó Borja Valero con el Inter, que ganó a domicilio al Crotone.