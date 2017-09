Cabello apela a la "sencillez"

El entrenador del Alavés, Javier Cabello, que ejercerá como tal hasta que el conjunto albiazul contrate a otro técnico, apuntó ayer que tienen que "simplificar y fortalecer las cosas básicas tanto con balón como sin balón".

El valenciano compareció en rueda de prensa de cara al choque que disputará esta noche ante el Deportivo y reconoció que "va todo tan rápido y tan acelerado" que no se paró a pensar ni tuvo "casi tiempo para reflexionar" lo que supone estar al frente de un equipo de Primera División tras la destitución de Luis Zubeldía.

"Es un situación complicada que a nadie le gusta, tenemos que hacer de tripas corazón y estar lo mejor preparados para llegar y competir, apuntó Cabello, quien reconoció que no cree "mucho en las revoluciones", por lo que a pesar de que llevará a cabo algún cambio en el equipo, apostó por "reaccionar como equipo más allá de los nombres".

A juicio del preparador vitoriano "cuando las cosas van mal, el primer pensamiento es volver al origen" porque, ha explicado, "la sencillez es el mejor camino". "Sinceramente en estos momentos mi situación es lo que menos preocupa", admitió el entrenador, que piensa sólo en el equipo y en hacer "un buen papel en Riazor y competir" con todas sus fuerzas.

Respecto al sistema de juego que utilizará en Riazor no quiso dar pistas, pero reconoció que sólo tuvo un entrenamiento como para hacer cambios, por lo que "ahora no se trata de complicarse". "Lo que más me ha gustado hasta ahora es la capacidad de trabajo del equipo que no se ha visto reflejado ni en puntos ni un juego", manifestó Cabello, quien destacó que el equipo no se tiene que olvidar de la "capacidad y del talento" que tiene.

El técnico interino explicó también que "uno de los puntos a mejorar" es que cuando reciban un golpe no les afecte tanto, porque van a recibir muchos. "En esta situación ningún rival es propicio, da lo mismo donde nos toque jugar porque hay que salir a morir y a darlo todo", zanjó el entrenador, quien abrió la puerta a todos los jugadores ya que "en estos momentos, todo el mundo es factible para jugar", explicó el entrenador.