Cristiano, Messi y Neymar pugnarán en Londres por ser The Best

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar lucharán el próximo mes de octubre en Londres por alzarse con el premio The Best de la FIFA, que designa al mejor futbolista del año.

El máximo organismo del balompié mundial dio a conocer ayer en Londres, ciudad en la que se entregarán también los premios -se pasa de Nyon a la capital británica- a los tres finalistas al prestigioso galardón, que el pasado año fue a parar a manos de Ronaldo.

El delantero del Madrid se presenta de nuevo como máximo favorito para coronarse rey del fútbol mundial después de levantar, en una temporada de ensueño, los títulos de la Liga española, la Liga de Campeones, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa.

Messi será nuevamente su principal rival tras una campaña en la que ha brillado más individualmente que colectivamente con el Barcelona. El argentino llega después de conquistar la Copa del Rey con el conjunto azulgrana y de ser el mejor artillero de la liga.

Neymar, protagonista indiscutible del pasado verano tras su sonado traspaso, por 222 millones de euros, del Barcelona al París Saint-Germain. El brasileño se sube al podio -el año pasado el tercero fue Antoine Griezmann- y se confirma como la principal alternativa a Cristiano y Messi.

En categoría femenina, la principal sorpresa fue la inclusión de la jovencísima venezolana Deyna Castellanos en el trío de finalistas, junto a la histórica Carli Lloyd y a la holandesa Lieke Martens.

Lloyd (Houston Dash -jugó cedida este año en el Manchester City Women-) y Martens, del FC Barcelona (el curso pasado defendió los colores del Rosengard), son, a priori, las principales favoritas para convertirse en la nueva reina del balompié.

Para el segundo The Best de la historia, la FIFA ha buscado desligarse completamente del Balón de Oro, que entrega cada año la revista francesa France Football: ahora se deja de premiar el año natural y se comienza a festejar la temporada futbolística, de agosto a septiembre, aproximadamente, algo más ajustado a la realidad del balompié.

Además, el máximo organismo del fútbol ha cambiado la fecha y la ubicación: de Nyon (Suiza) se pasa a Londres (Reino Unido), y de enero se pasa a octubre (23), adelantándose al Balón de oro.

En la gala del próximo 23 de octubre, que tendrá lugar en el histórico London Palladium se premiará, además, a los mejores entrenadores del año, a la mejor jugadora de la temporada, el mejor gol, la mejor afición y, por primera vez, al mejor portero. Keylor Navas (Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus de Turín) y Manuel Neuer (Bayern Múnich) pugnarán por el premio The Best a mejor arquero del curso."Ya era hora de que se premiara a un portero. Siempre se dice que la de guardameta es la segunda posición más importante del equipo, después del delantero. Si no tienes un buen arquero no tienes un buen equipo", aseguró el histórico portero inglés Peter Shilton.