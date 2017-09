Caen la Real Sociedad y el Athletic y el Villarreal solo logra empatar

La jornada de la Europa League no deparó muchas alegrías para los equipos españoles. Ni la Real Sociedad ni el Athletic ni el Villarreal pudieron lograr los tres puntos y en algunos casos empiezan a complicarse su continuidad en la competición. El equipo vizcaíno es, precisamente, el que se mete en problemas tras caer en el nuevo San Mamés 0-1 ante el Zorya, un equipo ucraniano que, en un principio, no debía haberle generado ningún problema. Los guipuzcoanos cayeron con estrépito ante el Zenit en su visita a San Petersburgo (3-1). A los 24 minutos ya caían 2-0 y, a pesar del gol de Llorente antes del descanso, no fueron capaces de igualar. El consuelo para los equipos de LaLiga llegó a través del empate del Villarreal en su visita al campo del Maccabi de Tel Aviv. El 0-0 le permite al equipo del debutante en el banquillo Javi Calleja mantener el liderato de su grupo. Una de las sorpresas de la noche fue el empate en casa y a última hora del Everton. El Milan ganó sobre la bocina justo cuando se había dejado igualar y el Arsenal y el Niza siguen con paso firme.