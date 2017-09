"El dinero no será un problema para la renovación"

El piloto asturiano Fernando Alonso (McLaren) apuntó ayer que después del Gran Premio de Japón podría ser un buen momento para anunciar su decisión sobre en qué escudería correrá la próxima temporada. "El próximo parón será bueno para tomar la decisión final. Entre Malasia y Japón estaremos muy ocupados en la pista, pero después de Japón probablemente sea mi deseo o la fecha límite para anunciarlo. Elegiré lo que sienta que sea mejor para mí", señaló Alonso.

El asturiano reiteró que quiere ser "competitivo" en 2018 y "volver a los podios, tener victorias y luchar por el Mundial" y advirtió de que "todavía" necesita "algo más de información" para anunciar su futuro más próximo, aunque sigue "optimista" de cara a continuar en McLaren, "en uno de los mejores equipos de la historia de la Fórmula 1".

En este sentido, el piloto español aclaró que su salario no influirá. "No será un problema, lo será lo competitivo que podamos ser, eso será lo único", zanjó el doble campeón del mundo. En cuanto al Gran Premio de Malasia de este fin de semana, Alonso señaló que Sepang "no está en la misma categoría" que el de Singapur en "términos de sensibilidad de la unidad de potencia" por lo que cree que sufrirán "un poco más". "Los objetivos son diferentes, quizás estar en la Q3 y coger algún punto sería lo máximo a lo que podemos aspirar", admitió. "Lo intentaremos porque necesitamos estos puntos para el Mundial de Constructores. Quedan aún algunos circuitos complicados para nosotros", sentenció.