Tres frentes para el Club del Mar

Los jugadores del Club del Mar tienen tres frentes abiertos este fin de semana. Jacobo Fernández y Gabriel Fernández acudirán a Eslovaquia para competir en el circuito europeo sub 15 y sub 17. Además mañana el equipo debutará en Primera Nacional enfrentándose al Jorge Guillén de Málaga y al Hoyo de Manzanares. Para el domingo quedará el circuito gallego sub 17 en Vigo.