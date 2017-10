"Quiero volver a la ACB y el Leyma es un camino"

Gustavo Aranzana Méndez (Valladolid, 23 de marzo de 1958) es el nuevo técnico del Leyma Básquet Coruña, lleva un mes en la ciudad y de sus palabras se desprenden muchas cosas, pero sobre todo que los jugadores naranjas van a trabajar mucho esta temporada.

- Empieza la competición. Después de una pretemporada de un mes, ¿el equipo está donde usted quería?

-No. Nos falta mucho para estar bien, sobre todo porque hemos tenido algún problemilla de lesiones. Las ausencias y problemas físicos de Chuku y Sergio nos han retrasado la preparación. Estamos un poco más atrás de lo esperado.

- Para la pretemporada ha planteado dos sesiones de trabajo cada día, ¿será así siempre?

-Sí. Vamos a tener dos entrenamientos al día siempre, salvo el día antes del partido que vamos a hacer uno. Hay que entrenar.

- La ACB ha hecho público un plan de ascensos y descensos para las dos próximas temporadas con el que el Leyma Básquet Coruña no está de acuerdo, ¿y usted?

-Me uno a la nota de prensa del club por convencimiento propio. Hay que respetar y darle importancia a esta competición, y hay unos acuerdos de dos ascensos. Es necesario que esta liga tenga eso. Hay que intentar proponer y hacer cosas para mejorar esta competición no para que vaya a peor.

- Si al final se mantiene lo que dice la ACB, un ascenso único, la cosa se complica. ¿Esto cambia el objetivo del club?

-El objetivo del club no sé si cambiará, aunque lógicamente cuando no está de acuerdo con este plan es porque el objetivo a medio plazo es la ACB. Es la meta que todos queremos.

- ¿Y su objetivo entonces?

-El mío es ganar el mayor número de partidos posible, lo que haya luego me da igual. Yo soy un ganador, quiero trabajo y entreno para mejorar, jugar y ganar. No sé cómo va a acabar el tema de la competición, pero hay que arreglarlo. Puedo llegar a entender lo que pasa en la ACB pero lógicamente por el beneficio de unos no se puede perjudicar al resto, y más si es la Federación la que debe proteger a esta liga, que es su liga.

- ¿Dónde aspira a estar al final de la temporada?

-En los play off. Para ascender hay que jugar el play off. No me gusta hablar a largo plazo, pienso en el partido siguiente, semana a semana. Queremos que todos los jugadores mejoren y a ver a dónde llegamos.

- El Leyma ha sido el último equipo en comenzar la pretemporada en la Leb Oro, ¿por qué motivo?

-Es por el refrán, está todo pensado: Los últimos serán los primeros. Empezamos justos, me hubiese gustado una semana más pero en el club hay una dirección deportiva y un departamento económico y se fijan unas fechas de inicio por un tema presupuestario. Diez días más de entrenamiento son diez días más de todo: pisos, pagos, salarios, seguridad social. Y me parece perfecto, nada que decir.

- Después de varias temporadas en el extranjero, ¿qué le hizo decidirse por A Coruña?

-La prioridad era volver a España y a mi competición, llevaba mucho tiempo por ahí. Me gustaría volver a la ACB está claro pero es lo de antes, para ascender hay que jugar el play off o subir de primero y para volver a la ACB éste es un camino. Cuando me llamó Coruña estaba barajando otras cosas pero no lo dudé. La directiva me hizo planteamientos muy serios y reales y eso me agradó porque los planteamientos de nebulosas no me gustan. Lo tenían todo muy claro, la seriedad y la transparencia que transmitían era radical. Me parecía un proyecto súper agradable y bonito y sobre todo me decidí por las personas que lo encabezaban. Además, la ciudad acompaña; la evolución del club acompaña y cómo llevan las cosas aquí, era un todo. Yo me dije, éste es el sitio en el que creo que debo estar y quiero estar y a ver lo que podemos hacer y si podemos crecer. No todo es el dinero, son las sensaciones, las vibraciones que percibes. Yo estoy muy agradecido al club por la confianza, espero dar el máximo y no defraudar. Por encima de todo están las personas y después de un mes aquí creo que he acertado.

- En estos momentos sólo hay un jugador gallego en la plantilla, ¿se puede soñar con alguno más en el futuro?

-El club trabaja muy bien la cantidad y ahora hay que buscar que vayan saliendo, la calidad. Ya hay un equipo en EBA y tenemos que mejorar los júnior, los cadetes y los infantiles. Ojalá dentro de dos, tres o cuatro años salgan gallegos pero todo es dinero, todo es inversión y de momento tenemos lo justo. Cuando no se tiene dinero hay que tener otras cosas como trabajo, inventiva, iniciativa, trabajar más que los demás? Estoy convencido de que saldrán gallegos, pero no sé cuándo. Lo mismo llega una época con hombres que nos pueden ayudar, aunque siempre estamos en la misma problemática, los jugadores grandes porque no hay. De dónde están sacando las canteras a los hombres altos pues de fuera, de África, Sudamérica, Brasil, y para traerlos hace falta inversión

- Dice que si no hay dinero hay que tener otras cosas como iniciativa y trabajo, ¿aquí las hay?

-Sí. Pero también hay carencias. Si no tienes grandes hay que buscarlos y no podemos competir con otros clubes. Hablo de chavales jóvenes para que se puedan desarrollar aquí. No podemos mantenerlos, pagarles un poco para que vivan o pagarles la casa. Esta es la realidad. Pero tenemos muchos equipos, muchos chavales, la cantera está muy bien trabajada y muy bien organizada. Hay que esperar, ya saldrán. Si no tenemos grandes ojalá salgan un alero, un base, que podamos sacar pequeños.

- Todavía no ha visto el Palacio de los Deportes en las noches de los viernes, ¿qué le han contado de su afición?

-Sé que la afición y la masa social va creciendo, que cada vez está más involucrada y comprometida. Contra el Betis me agradó la gente que vino, participó mucho. Me han dicho que el comportamiento siempre es bueno y cariñoso, que es muy buen público. Lo pasaremos bien. Siempre pido a la grada que nos ayude en los malos días. La actitud, el compromiso y la honestidad de darlo todo en cada minuto la vamos a tener. Otra cosa es que juguemos mejor o peor, pero que no nos puedan reprochar falta de compromiso.