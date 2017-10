Dos nadadores de diez

Xabier Carneiro y Ana Veiga, ambos del Club del Mar, se confirmaron como los reyes de los diez kilómetros al repetir como ganadores de la travesía Coruña 10.000 que se disputó ayer, con sus compañeros Julio Pardo y Pedro Chans completando el podio masculino y Patricia Agüera (independiente) y Bogna Mazur (Liceo), el femenino. Además, el coruñés César Lamas y el vigués Aitor de Luis, dos de los 25 pioneros que se tiraron al agua en 2008 en los comienzos de la prueba, hicieron historia al ser los únicos dos nadadores que completaron las diez ediciones de la competición. El reto atlántico, que inicialmente tenía previsto un recorrido alrededor de la península herculina desde la playa del Orzán hasta el Parrote, tuvo que recurrir al plan B por las condiciones del mar con una trayecto de ida y vuelta entre la dársena del Puerto y San Amaro.

No fue el único imprevisto en la salida con una protagonista inesperada, ya que una gaviota malherida no podía moverse de la rampa por la que accedían los nadadores. Después de que se hicieran varias llamadas para solicitar su retirada, una voluntaria de protección civil decidió apartarla ella misma, refugiándola en un lugar más seguro. Como estaba previsto, hubo tres grupos, que partieron con veinte minutos de diferencia entre ellos, con los gorros -amarillos (los más lentos), naranjas (los intermedios) y rosas (los rápidos)- para no perderse en el desarrollo de la carrera. Aun así, hubo confusión cuando fueron dos amarillos los primeros en asomar al puerto. Pero en el recorrido interior de la dársena, bordeando los barcos, fueron cazados con velocidad por Xabier Carneiro, que venía unos metros detrás a pesar de haber salido con 40 minutos de desventaja.

El último en salir y el primero en llegar. Y eso que el coruñés, de 17 años, advirtió una vez terminada la prueba que el recorrido se le había hecho duro. "Había más corrientes que el año pasado. Pese a eso, me sentí más fuerte y me daba la sensación de que iba más rápido", declaró el internacional español en aguas abiertas, que este mes volverá a repetir convocatoria con la selección nacional. Su tiempo fue de dos horas y diez minutos, con seis de ventaja sobre Julio Pardo y a nueve de Pedro Chans. En cuarta posición llegó la primera mujer, Ana Veiga, que entró con dos horas y 22 minutos, también con la sensación de que el estado del mar les puso las cosas más difíciles. "Esto solo le consigue con mucho entrenamiento y mentalización", aseguró. Claro dominio de los pupilos de Pablo Barrós en el Club del Mar. En total, 125 nadadores cumplieron con el reto y cruzaron el arco de meta. Cien más que en la primera edición de hace diez años. La travesía sopló las velas y cambió de década en plena forma, confirmada como una de las grandes citas de cada año en las aguas gallegas.