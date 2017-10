Márquez no duda de la veracidad de la lesión de Rossi

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, aseguró al ser preguntado en un acto del fabricante Honda en el circuito del Jarama de Madrid sobre el alcance de la lesión real de Valentino Rossi que en su cabeza no entra "mentir sobre una lesión".

"En mi cabeza no entra jugar o mentir en una lesión, es parte del respeto entre deportistas y no se la deseamos, una lesión, a ninguno de nuestros rivales. Además, sus opciones al título se alejaron bastante en Misano por esta circunstancias y por ello es complicado pensar que pudiese ser así", aseguró el líder del mundial.

Al respecto de la lesión de Rossi, puesta en tela de juicio por algunos, para Pedrosa "fue sorprendente rendir tan bien y tan pronto; yo he tenido una misma lesión y a veces me he recuperado rápido y otras no tanto, y eso es así, pero de todas maneras eso es él -Rossi- quien lo puede contestar mejor. Desde mi experiencia el mismo dedo lesionado se me ha curado en poco tiempo o en muchos más, en otra ocasión".

Metidos de lleno con el final del mundial de MotoGP 2017, Marc no ve un juez claro de la contienda, al contrario, "hay muchos jueces por el nivel tal y como está, es casi imposible saber qué va a pasar en una carrera".

"Hay que tener la vista puesta en todos, en un Petrucci que lo hizo bien en Misano, un Lorenzo en Aragón, y aquí no hay secreto, hay que ser el más rápido", palabras que comentó Márquez y que respaldó ciento por ciento Pedrosa sobre los árbitros del mundial de MotoGP 2017.

En cuanto a las caídas, Márquez reconoció que "están ahí y es una de las cosas que me auto exijo ya que ahora vienen tres carreras seguidas y puede pasar de todo, pero con esta pequeña ventaja podemos marcar más de cerca al rival pero la mentalidad tiene que ser la misma".