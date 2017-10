Donato: "No se debe hablar por los no españoles que vestimos la 'roja"

Donato debutó con la selección española con 31 años después de nacionalizarse, la "mayor ilusión" que tenía cuando obtuvo el pasaporte español en 1990, argumentos que el exjugador del Deportivo expone para pedir a Piqué que no hable por los no nacidos en España que defendieron a la roja.

"La persona que habla sabe las consecuencias que tiene para él. Yo no estoy de acuerdo. Yo, con pasaporte español, si mañana digo que no quiero ser español, entonces ¿cómo voy a vestir la camiseta de la selección? Estaría tirando piedras a mi tejado", arguye.

"Cuando Piqué dijo que hay jugadores que tienen el pasaporte español, pero no son españoles y no tienen amor por la camiseta, tiene que hablar por él. No puede incluirme a mí o a Marcos Senna, que no somos españoles pero defendemos los colores de España", sostiene.

Donato advierte de que, desde que se nacionalizó, su "mayor ilusión era ir con la selección española". "Había tenido varias oportunidades para ir a la selección brasileña, pero no se dio. Era una época con buenos defensas y no tuve la suerte de ir. Luego vine a España y me sentí un poco olvidado por los seleccionadores", recuerda. En ese momento, Javier Clemente, que le había entrenado en el Atlético, se hizo cargo de la selección. Habían tenido sus más y sus menos en el pasado y no esperaba la llamada.

"No me lo creía porque era como si tuviéramos una pared entre nosotros. La realidad es que fue echado del Atlético porque tenía algo personal contra mí. Ir a la selección y con Clemente es un milagro", asegura. "Tengo el orgullo de ser español. Soy brasileño, no voy a olvidar mi origen, pero siento orgullo de ser español, de haber vestido la camiseta de la selección, de ser tan bien tratado como lo soy aquí".