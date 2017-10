El CRAT inicia un nuevo asalto al título de División de Honor

Un punto separó al CRAT Universidade da Coruña de su segundo título la temporada pasada, cuando perdió la final de División de Honor femenina ante el Olímpico de Pozuelo después de haber dominado buena parte del partido. Con ese ánimo de revancha el equipo dirigido por Jos Portos inicia el domingo ante el Majadahonda (Acea de Ama, 11.00 horas) un nuevo curso repleto de retos ya que por primera vez la competición será una liga a doble vuelta. Un reto a nivel físico y mental a la vez que económico para el club de Arquitectura, que ha hecho un enorme esfuerzo por reforzar la plantilla, con cuatro jugadoras internacionales además de otras nueve, la mayoría muy jóvenes, de distintos puntos de la geografía española.

"Es una maravilla llegar a los entrenamientos y ver a treinta chicas a nuestra disposición. La amplitud de plantilla cambia mucho las cosas", afirma el entrenador vasco afincado en A Coruña. Las bajas son importantes porque con una con la que no podrá contar es Vanesa Rial, que necesita darle un descanso a su espalda. "Está muy tocada y no contaremos, en principio, con ella. Con todo lo que eso supone tanto para la capitanía como la dirección de juego", se lamenta. Tampoco estarán dos de las artífices de la gran temporada pasada, la neozelandesa Shaan Waru y la australiana Sheena Sidin.

En su lugar vienen otras dos oceánicas: Fenella Heke, que disputó con Australia el último Mundial, y Saxon Campbell. También internacionales son la italiana Eleonora Ricci -ya estuvo en el CRAT el año que logró el título (2015)- y la brasileña Edna Santini, olímpica en Río. Desde Granada llegaron María del Castillo y Marta Carmona; desde Asturias, Casandra y Sara; desde Burgos, Sandra; desde Madrid, Aurora; y en Galicia se fichó a Alicia (Lugo), Jess (Vigo) e Irene (Pontevedra). Muchas incorporaciones así que lo primero será conjuntar a todas estas nuevas unidades. "Llevamos 18 sesiones y se han ido incorporando paulatinamente todas, así que no hemos estado todas hasta el final. Llevamos mucho trabajo, lo hemos adelantado para ajustarnos a la nueva competición", asegura.

La liga en División de Honor tendrá 14 jornadas, con partidos muy competitivos muy seguidos. "Llevábamos tiempo pidiendo una competición a doble vuelta porque antes al primer tropiezo ya estabas con el agua al cuello. Pero ahora la exigencia será mayor", analiza Portos. El primero, el domingo en Acea de Ama ante el Majadahonda. "Las chicas están con el cuchillo en los dientes porque el año pasado nos dieron una paliza allí", bromea. El espíritu de revancha es general, porque la derrota en la final por un solo punto todavía escuece, aunque Jos Portos entona el mea culpa: "Completamente mía. Las decisiones no fueros buenas. Ya se lo dije a ellas nada más terminar el partido. Y cuando llegué a casa, vi el vídeo del partido y pensaba, ¿pero cómo no me di cuenta?" La oportunidad para resarcirse empieza ya. El técnico tiene para ello una de las plantillas más talentosas de la categoría, con seis mundialistas y tres olímpicas. "Es una gozada y una oportunidad", concluye.