Víctor Castro e Irene Martínez luchan en casa por el Mundial

Víctor Castro e Irene Martínez se jugarán este fin de semana en A Coruña la selección para el Campeonato del Mundo absoluto que tendrá lugar en California (Estados Unidos) del 18 de noviembre al 5 de diciembre. El Pabellón de Los Rosales acoge el viernes y el sábado el play off de clasificación para el Campeonato de España de Clubes en la que los dos levantadores del CH Coruña se jugarán estar una vez más entre los mejores especialistas nacionales y ganarse un puesto fijo en la selección española. No son los únicos porque Noelia García e Irene Blanco se confirmaron ya para disputar el Campeoanto de Europa júnior que será en Albania dos semanas. Carlos Castro no pudo pasar el corte pese a entrar en la preselección.

En este play off participan los 18 primeros lugares del ranking nacional. Los doce mejores se clasificarán para el Campeonato de España de clubes que también se conoce como Copa del Rey en la categoría masculina y Copa de la Reina en el caso de la femenina. Cuatro equipos del CH Coruña participarán en la competición, además de dos del Pabellón Ourense. El conjunto masculino coruñés A ocupa el primer puesto del ranking nacional, por el undécimo del B. Las chicas son segundas y decimoterceras.