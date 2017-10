El equipo naranja quiere deshacerse del amargor de la derrota del domingo

Por fin llega la competición al Palacio de los Deportes. El Leyma Básquet Coruña juega su primer partido de liga en casa y lo hace con la única intención de ganar y divertir a su público. El choque frente al Araberri alavés (21.00 horas, Riazor) es la puesta de largo seria del equipo coruñés y los jugadores esperan que todo salga a la perfección.

El pasado domingo, el conjunto naranja perdió frente al Sammic Hostelería guipuzcoano porque las cosas no salieron bien. La balanza cayó del lado de los de Azpeitia únicamente por un punto, y los de Gustavo Aranzana se tuvieron que volver con las manos vacías a pesar de haber peleado cada balón como si fuera el último. En esta ocasión los errores no forzados pasaron factura y al final el marcador registró un doloroso 72-71.

En la rueda de prensa previa al partido de esta noche, el técnico del Leyma, Gustavo Aranzana, aseguró que habían aprendido de los errores del primer encuentro: "Hemos trabajado para subsanar los problemas de la semana pasada, hemos entrenado bien y esperamos que nuestro público nos ayude a que las cosas salgan bien esta vez".

El míster reconoció ante los micrófonos de los periodistas que el partido frente al Sammic había sido malo pero "no pasa nada. No vamos a volvernos locos de euforia en las victorias ni tampoco en las derrotas porque va a haberlas. Esta liga es muy dura y perderemos más partidos", explicó, "fue muy dura la resaca por el sentimiento de decepción y frustración que teníamos. Todos estábamos convencidos de que íbamos a ganar el primer partido porque lo habíamos preparado muy bien y los jugadores tenían muchas ganas. Pero no fue así", finalizó.

17 partidos, 17 causas

Desde el Leyma Coruña se pretende crear un escaparate de visualización social en partido del equipo LEB en casa como ya se viene haciendo desde hace varias temporadas. El programa 17 partidos, 17 causas arranca hoy con la Fundación Abrente a través su Proyecto ENKI. El objetivo de esta organización es dar visibilidad a colectivos y personas con diversidad funcional. Y el próximo 22 de octubre organizan la IV Carrera de Obstáculos por la integración ENKI. Cita única en Galicia con la que se pretende la educación en valores y en la diversidad, la inclusión y la práctica deportiva.