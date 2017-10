Arranque en cuesta arriba

Vuelve la OK Liga y al Liceo le toca, así ya de entrada, uno de los huesos duros de la competición. Porque le toca visitar a un Noia (Ateneu Agrícola, 19.30 horas) que siempre es peligroso en su pista, pero al que además todos señalan entre los equipos mejor reforzados y que entra en las quinielas para, por lo menos, estar arriba en la clasificación. Lo demostró hace dos semanas, en la Liga Catalana, cuando se impuso al Barcelona en semifinales por 5-2, aunque después no pudo levantar la copa en la final frente al Reus. Esa victoria contra los culés, que se resarcieron al proclamarse campeones de la Supercopa la semana pasada, es un aviso para los verdiblancos. El camino no será fácil. Pero empezarlo con buen pie es importante para verse en lo alto desde el principio y no tener que ir a contracorriente. Un triunfo en Noia, además, reforzaría a la plantilla después de la eliminación en las semifinales de la Supercopa, primer partido oficial de la temporada.

Y es que el equipo de Juan Copa también parte en el pelotón de favoritos, un peldaño por debajo del Barcelona, que siempre es el principal aspirante a todos los títulos que hay en juego, pero a la par del Reus como sus más inmediatos perseguidores. Noia y Lleida son otros de los llamados a cuestionar este dominio. Será, por tanto, un duelo de fuerzas niveladas. Dos campeones del mundo en el bando liceísta (Xavi Malián y Eduard Lamas). Uno en el local (Nil Roca). Juventud y veteranía a partes iguales. Y dos técnicos con las ideas muy claras y que por méritos propios han ido progresando con el tiempo de equipos más modestos a los grandes.

El Noia presenta varias novedades en relación al anterior curso. La primera, en la portería. Luis Gil y Xus Fernández se repartieron los minutos el año pasado. Este curso la pelea será entre Fernández y el joven Martí Zapater, que ya estuvieron en la misma posición cuando coincidieron en el Vendrell. Las otras caras que se estrenarán con la camiseta arlequinada son las de Sergi Llorca, cedido por el Barça, y Martí Casas. Sabia nueva para suplir a Eloi Albesa, Ferrán Rosa y Oriol Xaus. La nómina de jóvenes la completa Arnau Xaus, que ya demostró la última temporada una trayectoria ascendente, y Sergi Aragonès. Entre los veteranos, nombres propios como Aleix Esteller, Humberto Mendes y Jordi del Amor, unos clásicos del hockey sobre patines nacional.

Examen de nota para el Liceo, que tendrá que demostrar que ha pasado página de la eliminación en la Supercopa de la semana pasada. Perdió en los penaltis contra el Voltregá después de haber dominado por 2-0 y tras desperdiciar dos ocasiones a bola parada.