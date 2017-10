El Igualada podría vender su plaza

El Igualada Hoquei Club, uno de los clubes históricos del hockey sobre patines español, se encuentra inmerso en una crisis económica, tras la no aprobación del presupuesto anual en la última asamblea, lo cual podría conducir a la venta de la plaza en la OK Liga. El club comunicó ayer oficialmente que en la última asamblea de la entidad, los socios no aprobaron el presupuesto presentado por la junta directiva, en el que se apuntaba un déficit de 64.000 euros por la falta de patrocinadores para el primer equipo.