Albert Ramos da la sorpresa al imponerse a Pablo Carreño y consigue el pase a octavos

El tenista español Albert Ramos logró imponerse al también español Pablo Carreño en la segunda ronda en un intenso partido que venció por 7-5 y 7-5. Ramos, quien a priori no partía como favorito por la buena temporada que está realizando Carreño (número 11 del mundo), pasará a octavos del torneo más importante de Asia gracias a su victoria en un encuentro que duró 1 hora y 44 minutos.

"Era un partido muy complicado contra un rival muy bueno que está en un gran nivel de forma y creo que ha sido muy igualado y he estado ahí todo el partido, estoy muy contento con la victoria", dijo Ramos, número 25 de la ATP.

Tras haber caído en la primera ronda del pasado Abierto de Pekín y ahora en la segunda de Shanghai (a la que había entrado directamente), Carreño no ha tenido un buen paso por Asia pese a la necesidad que tenía de sumar puntos en su carrera hacia el Masters de Londres.

"No creo que haya jugado mal" aunque "seguramente podría haber hecho cosas mejores", "he estado dando la cara durante todo el partido, lo he intentado, me he estado animando pero Albert ha jugado al final mejor, ha hecho un gran partido y ojalá que tenga suerte para el próximo", declaró el tenista asturiano.