Las invencibles del deporte coruñés

Cuatro, tres y dos. Son los triunfos consecutivos que llevan el Viaxes Amarelle, el Autos Cancela Zalaeta y el Sondeos del Norte Maristas en el arranque de sus competiciones de fútbol sala, voleibol y baloncesto respectivamente. El deporte femenino ya hace tiempo que ha dejado de ser un mero aperitivo y lo demuestra cada fin de semana. Ellas mandan y marcan el ritmo. Pese a todas las dificultades. Porque siguen faltando patrocinadores -el Borbolla de hockey sobre patines, con plaza en la OK Liga femenina, tuvo que renunciar a ella al no contar con apoyos- y siguen siendo consideradas de segunda categoría. Por ejemplo, con los peores horarios de entrenamiento. La apuesta de estos tres clubes por sus chicas, en cambio, es una realidad y si por algo son reconocidos es por la calidad y la constancia de sus equipos femeninos que ahora mismo se sitúan al frente de sus categorías. El Viaxes Amarelle domina Segunda Divisón, el Zalaeta la Superliga 2 y el Maristas, Primera Nacional. El ascenso a las máximas competiciones sigue siendo, no obstante, una asignatura pendiente. El Liceo de hockey sobre patines y el CRAT de rugby son los representantes femeninos coruñeses en la elite.

El Viaxes Amarelle está llamado a ser el heredero del mítico Sal Lence, una cantera inagotable de talentos del fútbol sala. Subió a Primera División y estuvo dos años luchando en la elite. El trabajo dio sus frutos y varias jugadoras salidas de ese equipo siguen en la máxima categoría, como Patri Álvarez y Lucía Gómez, que marcó el gol que dio al Ourense Envialia el título de la Copa el pasado año; y Rebe Hermida, una estrella en la liga italiana. El descenso, sin embargo, no supuso el abandono del proyecto por parte del club. Solo arrancarlo de nuevo de cero. El mérito ha sido seguir manteniéndose arriba, siendo cada año uno de los candidatos al ascenso. Este curso es líder por méritos propios. Cuatro victorias en cuatro jornadas. El único que lo ha conseguido. Y además, la cantera empieza a tener protagonismo como en el caso de Martita, que afronta su tercera convocatoria con la selección española sub 17.

El Autos Cancela Zalaeta es otro de esos ejemplos de un equipo que siempre está arriba. Le costó más el año pasado, que emprendió una profunda renovación de la plantilla. Este, con más piezas en el esquema de Jorge Barrero, la máquina vuelve a funcionar al nivel de siempre. Ya lleva tres triunfos, dos en casa y uno fuera. El conseguido a domicilio, de prestigio porque consiguió imponerse a uno de los que a priori son favoritos, el Cuesta Piedra Santa Cruz. Los madrileños Madrid Chamberí y Torrejón son por ahora los únicos que pueden seguirle el ritmo.

A las puertas del ascenso a la segunda categoría nacional se quedó el año pasado el Sondeos del Norte Maristas. Este puede ser el del asalto definitivo, aunque la competición será larga y pondrá a prueba la paciencia y la capacidad física de las jugadores. De momento, siguen como acabaron la temporada pasada. Imparables. Dos triunfos en dos partidos en el arranque de la temporada lo ponen de nuevo arriba, como el referente del grupo norte de Primera, a la espera de las fases decisivas de la competición.

El CRAT, por su parte, inició la semana pasada el asalto a su segundo título de División de Honor de rugby con una trabajada victoria ante el Majadahonda; y el Liceo arranca mañana en Las Rozas.