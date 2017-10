Lucía Gómez y Martita se asientan en la selección española

Dos coruñesas se acomodan en la selección española de fútbol sala. Una en la absoluta, como es el caso de Lucía Gómez. Y otra, Martita, en la sub 17. La primera, jugadora del Ourense Envialia, debutó con la roja al disputar dos encuentros amistosos frente a Portugal en tierras lusas. La canterana del Viaxes Amarelle, por su parte, viene de participar en una concentración con el combinado sub 17 y ya ha sido llamada para otra que tendrá lugar del 15 al 19 de este mes, también en Portugal. Talento herculino que no pasa desapercibido.

Lucía Gomez, de hecho, pasa por uno de sus mejores momentos de su carrera profesional. Formada en el Viaxes Amarelle, se marchó al Orvina para seguir en la elite, apostando por el fútbol sala, y después fichó por el Ourense Envialia. El año pasado fue la protagonista del título del conjunto gallego, el primero en su historia, al anotar el gol que le dio el triunfo en la final de la Copa de España. En su segunda temporada en Ourense, la coruñesa recibió su primera llamada de la selección española. El martes y el miércoles jugó dos partidos amistosos contra Portugal en la localidad lusa de Ponte de Sor. Ambos acabaron con empate.

Martita (Marta López-Pardo González-Tejero), por su parte, estuvo en una concentración en Guadalajara con la selección sub 17 que se prepara luchar por la clasificación en la fase previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En su segunda participación con el equipo disputó dos encuentros amistosos contra la selección de Rusia. Fue titular en uno de ellos y marcó un gol. La del Viaxes Amarelle es ya una de las fijas de la entrenadora Claudia Pons, que ha vuelto a contar con ella para viajar esta vez a Portugal para una nueva concentración y otros dos partidos de preparación ante el combinado local.