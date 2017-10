Una canasta rota aplaza el derbi

Un domingo lleno de contratiempos acabó con la suspensión del derbi gallego entre el Río Ourense Termal y el Leyma Básquet Coruña. Un problema con el soporte de una de las canastas impidió que se disputarse el duelo. Pero la odisea para la afición naranja que se desplazó por carretera a Ourense había empezado antes.

El autobús que llevaba a los incondicionales coruñeses al Pazo Paco Paz se vio retenido en el viaje por los incendios forestales, lo que supuso que los incondicionales del Leyma llegasen tarde a la cita. ¿A qué cita? A la que minutos después se suspendía por la rotura de una pieza de una canasta.

El club ourensano explicaba en sus redes sociales, a menos de una hora del inicio del encuentro, que había problemas con una de las cestas y que se estaba haciendo todo lo posible para que se pudiera disputar el derbi gallego.

Pero a eso de las ocho y veinte minutos de la tarde, el COB hacía oficial que el partido no se iba a jugar porque era imposible arreglar la avería: "Tras observar los técnicos la canasta, vieron que el soporte hidráulico de la misma se había roto, un hecho sin solución dado que al no ser obligado por la normativa, la instalación no contaba con otra canasta", explicaba el club en su página web.

Tras este anuncio, el presidente del COB, Camilo Álvarez, pedía perdón a aficionados, entrenadores y directivas por el aplazamiento del choque; y el mismo club, a través de Twitter, deseaba un buen viaje de regreso a casa a los aficionados del Leyma que habían viajado hasta la ciudad de As Burgas.

El partido todavía no tiene nueva fecha para disputarse.