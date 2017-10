"Mentalmente me ha ayudado saltarme la temporada de tierra batida"

Roger Federer afirmó tras ganar a Nadal en la final de Shanghái que "todo salió según lo previsto". "Creo que jugué un gran partido, sin apenas errores graves. Tenía muy claro qué hacer y cómo hacerlo y todo salió según lo previsto", comentó el de Basilea tras la final. Además, mencionó la importancia de saltarse la temporada de tierra. "No haber jugado con Nadal en tierra me ha ayudado. Mentalmente, me ha ayudado el hecho de no perder tantos partidos contra él en tierra como ocurrió en el pasado", concluyó.