Carmen todoterreno: parar y marcar

Es tan poco habitual que un portero marque goles que, cuando sucede, no sabe ni cómo celebrarlo. "Se lo comenté a mis compañeras. Que si lo llego a saber, tenía preparada alguna broma", comenta entre risas Carmen Pérez (Vigo, 1995). Y es que la guardameta del Viaxes Amarelle fue protagonista en el empate de su equipo en su visita al Ciudad de Alcorcón B. Carmen anotó el 2-2 definitivo, el gol que dio a las coruñesas un valioso punto en el duelo que enfrentaba al primer y al segundo clasificado y que les permite seguir una semana más al frente de la clasificación de Segunda División. "Fue un buen día", resume.

No era el primer gol de esta portera todoterreno. "El año pasado ya marqué alguno, pero en situaciones en las que el equipo contrario jugaba sin portera", recuerda y añade: "Pero esto es nuevo para mí". El Viaxes Amarelle perdía por 2-1 en el segundo tiempo del partido en Alcorcón. Sería la primera derrota del conjunto dirigido por Pili Costa, que llevaba un comienzo del curso inmaculado con cuatro victorias seguidas. "Estábamos atacando, pero nos vinieron a presionar y Patri me pasó la pelota. Mi intención era que fuera a portería o a la cabeza de Inés y finalmente fue a gol", relata la propia portera la jugada decisiva para que el Viaxes Amarelle siga como líder e invicto.

Su pase-gol llegó de portería a portería atravesando por el aire toda la pista. "Hay que tener potencia, pero no tanta que la cancha no es tan grande. Yo creo que sobre todo hay que tener suerte. Fue un buen día", sentencia. También se quita méritos en el hecho de que el Viaxes Amarelle sea el equipo menos goleado de la categoría. Solo ha encajado tres en cinco encuentros. "Somos tres porteras y el mérito es de las tres. De hecho, yo no pude estar en el primer partido", aclara.

El conjunto naranja va lanzado, pero también prefiere ser cauta: "Lo mejor que podemos hacer es ir sin presión. Centrarnos bien en hacerlo bien cada semana y los resultados irán llegando y nos irán marcando objetivos. Pero no podemos pensar desde ya en ascenso porque después vienen los agobios y las prisas. Hacerlo bien e ir poco a poco". Palabras casi textuales a las utilizadas por la entrenadora Pili Costa al inicio de la presente temporada.

Horror por los incendios

La alegría del sábado contrasta con la tristeza e impotencia del día siguiente, cuando vio cómo su familia sufría en primera persona las consecuencias de los incendios que asolaron Galicia, sobre todo la zona de sur, y que todavía causan problemas en Lugo y Ourense. "Fue horrible, lo peor que he pasado en mi vida", se lamenta. "Hasta el domingo a la noche no fui consciente de todo lo que estaba pasando, con el fuego llegando a Vigo ciudad, y hasta el lunes no pude viajar a intentar ayudar", dice la portera, que reside en el centro de la ciudad olívica. "Por suerte al final a mis familiares no les pasó nada. A mi primo, de Samil, lo tuvieron que desalojar, pero todos consiguieron conservar sus casas", contesta, con la voz todavía quebrada: "Pasamos momentos de muchísima tensión".