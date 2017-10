Fernando Alonso renueva una temporada más con McLaren

El español Fernando Alonso, campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con Renault, anunció este jueves, a través de un vídeo de la escudería, su continuidad una temporada más como piloto de McLaren.



Alonso, de 36 años y con 32 victorias en F1 -la sexta mejor marca histórica-, disputará así su decimoséptima temporada en la categoría reina del automovilismo, en la que espera tener un coche competitivo tras el acuerdo de Renault para motorizar a la escudería inglesa, dejando atrás los últimos tres años con Honda en los que los resultados distaron mucho de lo esperado.



Desde primeras horas de la tarde en Europa la escudería de Woking fue publicando vídeos en los que se dejaba entrever la continuidad del doble campeón mundial asturiano ya que se veía como diferentes integrantes de McLaren, como el piloto belga Stoffel Vandoorne y el francés Eric Boullier, jefe de equipo, perfeccionaban su español.



Antes de que en el último de esos vídeos se viera al propio Alonso decir: "Nos vemos el próximo año".







Gracias McLaren. Muy orgulloso de seguir formando parte de este equipazo.

Thanks Mclaren. Very proud to be part of this organization ?????? https://t.co/sTiycFz6i1