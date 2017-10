Un Leyma Coruña hambriento espera a un Valladolid con el orgullo herido

Después de un "partido fallido", como dice Gustavo Aranzana, el Leyma Básquet Coruña recibe esta noche en Riazor (21.00) al Carramimbre Valladolid. El pasado domingo el equipo naranja no pudo jugar frente al Río Ourense Termal por un problema con una canasta y por ello lleva desde el día diez en el dique seco. "Tenemos ganas de jugar. Hemos enlazado dos semanas de trabajo, que no nos han venido mal, pero queríamos haber jugado", reconoció el entrenador del Leyma al hablar del choque de esta noche.

Aranzana continuó analizando el choque de hoy: "Estamos preparados para un partido importante, como lo son todos los de casa. Tenemos que hacernos valer y ser un equipo consistente en nuestra cancha y para esto necesitamos la victoria. Enfrente vamos a tener a un equipo que viene de una derrota con la que no contaban porque jugaban en casa. Van a venir heridos".

Sobre le rival, el técnico vallisoletano del Leyma reconoció que el rival de hoy "hace muchas cosas bien. Es un equipo ordenado, no encaja puntos ni pierde la compostura. No va a ser fácil". Así habló el míster naranja, pero seguidamente personalizó el peligro del Valladolid en hombres como Chatman, Alvarado, Graham Bell y Gantt. Y sobre todos destacó la labor de Sergio De la Fuente: "Él es el engranaje que hace funcionar todo, es el alma del equipo. Sin embargo, el conjunto es lo que predomina".

Al no jugar en Ourense el pasado domingo, el Leyma ha tenido mucho tiempo para trabajar, y ha aprovechado estos días: "Veo mejor bastantes cosas. Jugadores como Gilling, Sonseca o Flis cada día van cogiendo el estado de forma ideal. Y hemos recuperado a Larry (Abia) que lleva un día de entrenamiento. El equipo está con ganas pero si no hacemos las cosas bien no conseguiremos la victoria. Debutamos y perdimos ante un debutante (Sammic); ganamos a Araberri pero no convencimos y míralos a ambos ahora, están ganando y sorprendiendo. Hay que poner las cosas en contexto, y en esta liga es que no se gana fácil. Si no hacemos bien el trabajo defensivo vamos a sufrir, si cometemos errores no forzados vamos a sufrir... Hay que sumar victorias cuanto antes, no porque tengamos prisa sino para seguir desarrollando nuestro juego e ir paso a paso cumpliendo objetivos", explicó Aranzana, quien continuó: "Nosotros no podemos perder el guión del partido tal y como lo hemos trabajado porque entonces es cuando cometemos errores".

Partido aplazado

En cuanto al encuentro suspendido del pasado domingo, Leyma y Ourense todavía no han llegado a un acuerdo: "Lo que le viene bien a ellos igual a nosotros no, hay que buscar una fecha pero a veces esto supone implicar a otro equipo. Tenemos que encontrar el mejor día para todos antes de que la Federación lo fije y creo que hay que hacerlo antes de acabar la primera vuelta. No será fácil. Cuanto antes se solucione mejor, pero no vamos a poner una fecha que nos sea perjudicial", finalizó el técnico del conjunto coruñés.