Borja Sánchez acaba la temporada de su debut en la sexta posición

El coruñés Borja Sánchez llegó al circuito de Jerez en el Mundial de Superbikes, categoría SuperSport300, con el objetivo de luchar por el podio. No consiguió ese sueño, pero sí hizo una enorme carrera que le permitió acabar undécimo a pesar de salir en la trigésima posición.

Desde el primer entrenamiento, Borja no se encontró cómodo en Jerez y no fue capaz de rodar en los tiempos de cabeza. Para el sábado hicieron unos cambios en la moto que no funcionaron como se esperaba y el coruñés solamente pudo ser el trigésimo en la parrilla.

Ayer era importante hacer una buena salida e intentar remontar el máximo numero de posiciones para metenerse entre los diez primeros de la clasificación y así lo hizo. Una salida fulgurante le permitió remontar varios puestos, con adelantamientos al límite y después mantuvo una bonita lucha en el segundo grupo de carrera. Sánchez cruzó la meta liderando este grupo y consiguiendo una meritoria undécima plaza de la carrera. Diecinueve posiciones remontadas y unos valiosos puntos para el Campeonato. Borja consigue acabar sexto en la clasificación del Mundial de Superbikes en su año debut en la categoría SuperSport300. El balance es muy positivo.