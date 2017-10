El seleccionador pasa revista

Dieciocho jugadoras gallegas participaron ayer en un control de la selección española femenina de hockey sobre patines impartido por el entrenador nacional, Ricardo Ares, que en verano se proclamó campeón del mundo en los World Roller Games de China. Ares, también acompañado por Stanis García, seleccionador gallego y técnico del Liceo de OK Liga femenina, y por José Luis Huelves, delegado de las selecciones españolas -con las que el pasado verano se colgó dos oros (sénior masculino y femenino) y una plata (sub 20)- y que trabajó con las porteras, estuvo dos horas sobre la pista del pabellón de Monte Alto que comenzaron con una charla y que siguieron con muchos ejercicios de técnica y táctica. La oportunidad para las jugadores fue doble porque no solo se expusieron ante el seleccionador, sino que participaron en un jornada de tecnificación para mejorar su juego.

Estos controles son habituales a lo largo de todo el año. Desde hace un par de temporadas la Federación Española ha establecido este tipo de entrenamientos y por ello el seleccionador visitará Galicia al menos un par de veces para ser testigo directo de las evoluciones de las mejores jugadoras locales. Con el Liceo en la OK Liga femenina, sus principales figuras ya tienen un seguimiento más exhaustivo, pero también se tiene en cuenta a las de otros equipos, como el Compañía de María, que ha participado en los dos últimos Campeonatos de España sub 16 con resultados ascendentes, el Compostela, el Diver Patín, el Órdenes y el Raxoi.

Las convocadas fueron Leticia Fernández, Katy Guscin, María Castelo, Lucía Paz, Naiara Vaamonde, Lucía y Lara Yáñez, Lucía Parga, Nuria Novoa, María Sanjurjo y Andrea Ojeda (Liceo); María Hernández y Paula Jiménez (Compañía de María); Irene Regueiro y Alba Pampín (Compostela); Ainhoa Loureiro (Diver Patín); Alejandra Martín (Órdenes) y Marta Barros (Raxoi).