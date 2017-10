Una victoria para evitar la ansiedad

Tres derrotas en cuatro partidos es un balance malo, pero esto no ha hecho más que empezar. El Leyma Básquet Coruña afronta esta tarde (18.15) en el Prat de Llobregat, Barcelona, su quinto encuentro de liga y una nueva oportunidad para sumar su segunda victoria y alejarse todo lo posible de la parte más baja de la clasificación.

Gustavo Aranzana, técnico del equipo naranja, no está tranquilo pero tampoco "podemos entrar en pánico. Lo que hace falta es ser consistentes, estar frescos, intentar llegar lo mejor posible al partido y que los jugadores estén tranquilos. Se nos han escapado una o dos victorias pero no podemos volvernos locos ni jugar con ansiedad. La ansiedad no puede aparecer".

Después del horrible choque frente a Valladolid del pasado viernes, Aranzana reconoció que la plantilla no había empezado bien la semana, "estábamos tocados pero según fueron pasando los días el equipo tuvo una mejoría muy importante y ahora está muy metido y con muchas ganas. Ayer, -por el jueves-, hicimos el mejor entrenamiento del año, y todo esto me anima a ser optimista. Sólo falta la puesta en escena, hacer un buen partido".

Solidez mental

"Mantener un nivel emocional positivo es complicado porque no ganas y te ves abajo. Sé que el equipo mejora pero lo que me preocupa es que haya estados de ánimo negativos. No puede cundir el pánico, estamos entrenando bien y seguro que vamos a mejorando. Pero claro que estoy preocupado", reconoció el técnico vallisoletano del Leyma Coruña.

Como cada semana, el conjunto coruñés retocó ahí donde había problemas. "Intentamos subir el nivel de todos los jugadores y del juego ofensivo. Hemos cambiado alguna cosa y trabajamos bien para que la escenificación del partido sea buena", comentó el entrenador naranja.

El Leyma se enfrenta al Prat y, como en cada jornada, el cuerpo técnico hizo los deberes. "Es un equipo complicado, y más en su cancha. Tiene buen ritmo, recupera muchos balones y anota con facilidad. Vamos a tener una prueba dura, hay que construir desde la defensa y ser un equipo sólido".

En cuanto a la afición de Riazor, Gustavo Aranzana pidió paciencia y tranquilidad "porque estoy seguro de que nos vamos a divertir y a ganar muchos partidos".