El Liceo recibe al Vendrell con el Barcelona como referencia

El Liceo tiene que responder al envite del Barcelona. Los azulgranas siguen a ritmo de victoria por partido y el Girona ha sido el último en ceder al empatar ayer ante el Caldes. Los verdiblancos, para no quedarse descolgados, están obligados a ganar. El rival no será nada fácil, por más que el Vendrell que visita esta mañana (12.30 horas) el Palacio de los Deportes de Riazor solo haya sido capaz de imponerse en uno de sus tres partidos del inicio de la temporada. El exequipo de Sergi Miras es uno de esos que ha estado siempre arriba en los últimos años y este tiene plantilla como para seguir aspirando a más que esa undécima plaza que le marca actualmente la clasificación de la OK Liga.

Hay mucha calidad, empezando por la portería, con Gerard Camps. Pero no solo hay buen material, sino también experiencia. Los Roger Rocasalbas, Jordi Ferrer, Marc Navarro, Eloi Mitjans, Edu Fernández y Cristian Rodríguez están curtidos en mil batallas. Ganaron al Arenys de Munt en la primera jornada (3-1) y después perdieron contra el Caldes (4-2). La semana pasada fueron una víctima más en las garras del Barcelona (0-5). Están en su particular Tourmalet porque ahora les toca el Liceo, que ha demostrado estar en forma. Sobre todo en casa, donde vapulearon al Asturhockey dejando atrás una supuesta falta de pegada. El Palacio será testigo de un gran duelo, aperitivo de una semana con dos partidos en la agenda.