El Langreo será el rival del Silva en la Copa Federación

El Silva se medirá al Langreo en la primera eliminatoria de la Copa Federación a nivel nacional, según el sorteo realizado ayer en la sede la Federación Española de Fútbol. El equipo coruñés, campeón de la fase gallega, se medirá al campeón asturiano, segundo en el grupo 2 de Tercera División, un cuadro del que Javier Bardanca, entrenador el equipo blanco, sabe "casi nada" a estas alturas. "A partir de ahora hay que buscar partidos y estudiarlos", dijo tras conocer al rival que le correspondió. La ida será en A Grela el 30 de noviembre y la vuelta en Ganzábal el 14 de diciembre.

Los números que presenta el equipo langreano son impresionantes porque en once jornadas no perdió ningún partido, marcó 30 goles y solo encajó dos. "Eso dice mucho de su solidez defensiva, pero también de su efectividad en ataque. Hay que tener en cuenta que todavía no perdió ningún partido", explicó el entrenador silvista, que señaló que desde ayer está buscando información de un adversario a que considera "un histórico", contra el que tendrán que pelear "muy fuerte", si quieren "seguir adelante" en la competición; a la que accedieron por derecho propio tras imponerse al Alondras en la final gallega disputada en Santiago.

Al margen de esta competición, el líder de Tercera División visitará esta tarde al Chocho en Redondela y el domingo recibirá al Bergantiños, dos partidos para confirmar su supremacía en la categoría. "Sin ánimo de ser soberbio, creo que ya demostramos el nivel que podemos alcanzar en los partidos que llevamos disputados, aunque sé que tendremos que competir", aseguró Bardanca.