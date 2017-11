Pablo Bocelo y Luisa González vencen en Novo Mesoiro

Pablo Bocelo y Luisa González fueron los vencedores absolutos de la primera prueba de una nueva edición del circuito popular Coruña Corre que comenzó ayer con la cita de Novo Mesoiro.

Pablo recorrió los cinco kilómetros y medio en dieciocho minutos y catorce segundos, por los veintiún minutos y cuarenta y siete segundos de Luisa González.

La carrera comenzó a las diez y media de la mañana, cuando se dio la salida a los más de mil inscritos. De todos ellos llegaron a meta ochocientos setenta y cinco. La categoría más numerosa fue la absoluta, en la que acabaron la competición seiscientos sesenta y cinco. David Fernández Argul y Andrea López López fueron los más rápidos entre los sub 16 y sub 18. De los sub 14, llegaron en primer lugar Ignacio Maroño y Sofía Gómez Rodríguez. Celia Fernández Bouza y Daniel Salgueiro entraron en meta los primeros en la categoría sub 12; y entre los más pequeños, los sub 10, acabaron antes que ninguno Alba Morales y Leo Sánchez.

La de Mesoiro de ayer fue la primera cita del nuevo Coruña Corre, que se completará con seis carreras más. La próxima carrera será la de Los Rosales el tres de diciembre; el catorce de enero se correrá en Matogrande; en marzo, por la noche, en la Torre; en julio, en San Pedro de Visma y en septiembre en Oza y el Ventorrillo.