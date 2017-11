El 'Mapfre' se coloca tercero

El Mapfre marcha en la tercera posición de la flota que navega hacia Ciudad del Cabo, meta de la segunda etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, después de unas intensas primeras 24 horas de navegación tras la salida de Lisboa y tras optar por una ruta más al oeste.

Los vientos constantes de más de 30 nudos de intensidad han marcado el inicio de esta segunda etapa, la primera realmente oceánica y en la que el barco patroneado por Xabi Fernández fue el primero en entrar en aguas del Atlántico para afrontar una noche "relativamente dura", según el patrón vasco.

El VO65 español fue el primero en trasluchar durante la pasada madrugada en busca de ganar sur antes que los demás y a las 9.00 hora peninsular española volvía a trasluchar hacia el oeste, maniobra que también había realizado el Dongfeng chino, aunque de forma aún más radical.

Estos dos barcos se alejaron en principio del punto de llegada y perdieron millas respecto a los demás, pero su objetivo es ganar oeste lo antes posible para afrontar el paso por Madeira y conseguir una buena posición para encarar la aproximación a las calmas ecuatoriales.

En este sentido, los organizadores recuerdan que en este momento la clasificación recompensaba el progreso hacia el sur, más cerca de Ciudad del Cabo y que los barcos posicionados más al sur (y al este), irían por delante, incluso si la situación táctica favorece al oeste.

Ahora, con ya los siete VO65 habiendo trasluchado hacia el oeste, el Mapfre, que recorrió un total de 525 millas en las últimas 24 horas, fue recuperando posiciones y millas y se situó tercero a 24 millas del Sun Hung Kai Scallywag, que se posicionó inicialmente como el barco más oriental de la flota, y a apenas tres del segundo, el Dongfeng de Charles Caudrelier. Todo parece indicar que la flota habrá alcanzado el archipiélago de Madeira en las primeras horas de la pasada madrugada.

"Hay una enorme zona de calma de 500 millas detrás de Madeira, así que no queremos terminar a sotavento de ella", explicaba Dee Caffari desde el Turn the Tide on Plastic, recordando que si optasen por ir hacia las Islas Canarias, más al sur, "hay un potencial sistema de baja presión que podría ser un problema". "Todas las rutas nos llevan al oeste de Madeira", añadía.

Por su parte, desde el Team Vestas, ganador de la primera etapa, apuntaban que tenían todas sus opciones "abiertas". "Vimos al Mapfre y al Dongfeng y parecen estar yendo hacia el oeste. La idea es llegar al oeste siendo conscientes de que es un tramo de 20 días, y queremos controlar a la flota, todo consiste en la gestión de la flota y el clima, por lo que seguiremos atentos a los próximos movimientos", advertía el navegante Simon Fisher.