El doctor Orava augura que Dembélé podría jugar el Clásico de diciembre

El doctor Sakari Orava, que operó al jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé el pasado 19 de septiembre, augura que pese a la dificultad de que el extremo esté recuperado al cien por cien a tiempo no es descartable que pueda jugar el Clásico contra el Madrid del próximo 23 de diciembre en el Santiago Bernabéu. "Dependerá de cómo se sienta, pero sé que está feliz y la recuperación está yendo muy bien. Puede ser que llegue, pero solo es un quizá, no lo sé", aseguró Orava en la Cadena SER.

En este sentido, comentó que el propio jugador, quien en sus redes sociales habló de unos dos meses de baja aunque el parte médico oficial del club cifró la recuperación en tres meses y medio, le dijo tras la operación que quería jugar el Clásico. "Alguna cosa dijo de que quería jugar este partido, pero no hablamos demasiado de si sería posible o no", aportó. "La recuperación está siendo un poco más rápida incluso de lo que se esperaba. Él ya dijo que quería jugar antes de lo planificado, no sabemos si será posible o no pero puede haber un espacio entre sus deseos y nuestros pronósticos", argumentó.