"Tengo una sensación positiva"

Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que está bien el poder gestionar los 21 puntos de ventaja que tiene sobre su único rival de cara al título, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), en la última cita del Mundial, un Gran Premio de la Comunitat Valenciana que coronará al nuevo campeón el domingo.

"En cuanto a la pista, estoy contento porque Valencia me gusta. El sentido del circuito es antihorario y se adapta a mi estilo. Por supuesto, también está bien poder gestionar la ventaja de puntos. Dicho esto, no pensaremos mucho en estas cosas", apuntó.

Para el ilerdense, será natural sentir "algo de presión" en Valencia con tanto en juego. "Sinceramente, ha habido presión durante toda la segunda mitad de la temporada. Además, el hecho de que hayamos sido capaces de gestionar algunas situaciones complicadas, como en Malasia, me da una sensación positiva", celebró.

"Estoy seguro de que no será fácil, así que vamos sin exceso de confianza. Mantendremos la misma mentalidad y el mismo método de trabajo que nos ha traído hasta donde estamos y daremos el cien por cien, porque será importante ser rápidos desde el primer entrenamiento", comentó en este sentido.

Marc Márquez logrará matemáticamente su cuarto Campeonato del Mundo de MotoGP si termina entre los once primeros, siempre y cuando Dovizioso gane la carrera, el único resultado que le vale al italiano para tener alguna probabilidad. Si Andrea no logra la victoria, no importará que resultado obtenga Márquez.

Por su parte, Dani Pedrosa (Repsol Honda) manifestó que llega a Valencia, con "ganas de intentar terminar la temporada con un buen resultado" que además le permita pelear por acabar en la cuarta posición del campeonato.

"Vamos con una mentalidad positiva y con ganas de intentar terminar la temporada con un buen resultado. Siempre siento el gran ambiente y recibo mucha energía de los aficionados", manifestó el piloto catalán.