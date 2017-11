"El Barça siempre es favorito y el Palau nos va a dar un plus"

Ignacio Alabart (A Coruña, 1996) tiene mucho en común con Eduard Lamas y no solo que el primero ocupó esta temporada el puesto que dejó el segundo en la plantilla azulgrana. Ambos son coruñeses y proceden de una familia con tradición de hockey. Juntos se proclamaron campeones del mundo este verano con la selección española y el sábado se verán las caras en el Palau con el liderato de la OK Liga en juego.

- ¿Qué espera del partido del sábado ?

-Será un partido muy igualado, yo creo. Los dos equipos estamos bien, ahí arriba y estará muy igualado.

- ¿Ve bien al Liceo?

-Muy bien, se reforzó muy bien también y está haciendo un buen juego. El sábado seguro que nos lo pondrá muy difícil, seguro.

- ¿Cómo se le gana al Liceo?

-Siendo nosotros mismos, atacando como lo estamos haciendo y defendiendo como lo hemos hecho siempre, no recibiendo goles. Arriba, buscar todas las alternativas que tenemos y ser eficaces.

- ¿Cuáles serán vuestras armas?

-Este año estamos trabajando muy bien el ataque. Es cierto que somos muy fuertes en defensa, pero el ataque también. Somos un equipo muy sólido tanto en ataque como en defensa.

- Sobre todo, la defensa.

-Sí, pero también hay que destacar que en las primeras jornadas hicimos muchos goles. Ahora parece que nos está costando un poco más, pero esto va a rachas. A veces entran y a veces, no. Esperemos que vuelvan a entrar.

- ¿El Barça es favorito?

-El Barça siempre es favorito aunque juguemos contra un rival de la entidad del Liceo. Además yo creo que el Palau sí que nos puede dar un plus más que a ellos.

- ¿También es un plus el hecho de haber estado contra las cuerdas el martes contra el Girona y haber remontado en los últimos diez minutos?

-El Girona nos tuvo contra las cuerdas durante bastante parte del partido. Cree que el equipo tiró de raza y eso seguro que nos da un plus para afrontar el partido del Liceo con más ambición y ganas.

- Personalmente, ¿cómo se ve en el equipo?

-Desde el primer día me han acogido muy bien tanto el cuerpo técnico como mis compañeros y la verdad es que estoy muy contento.

- ¿Ayuda que ya conocía al entrenador?

-A Edu Castro lo conozco desde el primer año que estoy aquí y siempre me ha tratado muy bien, ha confiado mucho en mí y este año está demostrando mucha confianza y me está ayudando mucho.

- Culmina un camino que inició al marcharse a La Masía. ¿Se imaginaba hace unos años que llegaría hasta aquí?

-Siempre tienes la ilusión de llegar al primer equipo del Barça. Cuando vine tenía esa ilusión, lo he conseguido y estoy muy contento.

- 21 años, campeón del mundo e inicia etapa en el Barça. ¿Se puede aspirar a más?

-Sí, claro. Claro que se puede aspirar a más. Aún me queda mucho por hacer y mucho por mejorar y para eso entreno cada día. Si se puede conseguir más, mejor y bienvenido sea.

- ¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado su padre, el mítico exjugador Kiko Alabart?

-Me ha dado muchos consejos, pero el que más me ha servido es el de que siempre tengo que hacer un poco más que los demás. Porque por mucha calidad que tengas, o por muy bien que hagas una cosa, si no haces un plus más que el resto no servirá absolutamente de nada.

- ¿Cómo ha influido su familia en su carrera?

-Un montón. En mi familia casi todo gira en torno al hockey sobre patines, tanto por parte de mi padre como de mi madre. Me lo han inculcado y me ha servido de mucho.

- ¿Le gustaría volver a casa?

-De momento no me lo planeo. Espero estar aquí muchos años, después ya se verá. Pero yo quiero estar aquí el máximo tiempo posible.