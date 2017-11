El exblanquiazul Luis Alberto se siente "valorado" por Lopetegui

El exdeportivista Luis Alberto, reveló algunas de las claves de su juego que puede aportar a una selección española con "mucho talento", asegurando que el "último pase" de gol es una de sus "virtudes".

"Puedo aportar muchísimas cosas que ya hay en la selección, porque hay mucho talento, pero ese último pase es una de mis virtudes y creo que ahí puedo aportar mi granito de arena", señaló. El andaluz agradeció la confianza de Lopetegui en su primera convocatoria con España, una lista que cuenta, además, con una representación muy diversa de diferentes clubes tanto españoles como europeos. "Los que jugamos fuera de España nos sentimos valorados y estamos más pendientes en ese tema. Es de valorar por parte del cuerpo técnico de esta selección", aseguró.

El andaluz se mostró satisfecho por su llegada a la concentración de España, donde se esperaba que fuera una entrada "más brusca". "Desde que he llegado me han tratado bien, me han dado tema de conversación y la verdad es que eso me ha ayudado a soltarme un poco. Es un lujo estar al lado de tan grandes jugadores", valoró .

Luis Alberto no quiso mostrar su parecer por el posible nombramiento de Fernando Hierro como director deportivo. "Conoce la casa y si es él, estaría bien", se limitó a comentar.