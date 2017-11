Mención especial para Eduardo Blanco

Eduardo Blanco recibió la pasada semana en la sede del Senado una distinción por su "ejemplar trayectoria profesional" dentro de la primera edición de los Premios Medallas y Distinciones de la Unión Profesional. Blanco, uno de los mayores defensores y propulsores del deporte en A Coruña desde cargos como la concejalía de Deportes y la dirección general de Infraestructuras del Consejo Superior de Deportes, es ahora el presidente de la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE) y de la Asociación Galega de Xestores Deportivos (AGAXEDE). El cometido de ambas entidades es "informar, formar y asistir a los gestores deportivos, tanto del sector público como privado. Entendiendo por gestores deportivos, no sólo los que realizan este desempeño de forma profesional, si no también aquellos que lo hacen en función de haber sido elegidos para un cargo en un club o en una federación deportiva", explica Eduardo.

Pero además de este tiempo que dedica al tercer sector del deporte, Blanco Pereira centra el resto de su día a día en ser profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña, "no puedo negar que, desde siempre, mi vocación docente me ha resultado apasionante y el trato con los estudiantes me mantiene activo y me hace tener una perspectiva real de nuestra sociedad. Dicho de otra manera, no creo que me jubile a los 65 años porque dejaría de disfrutar", asegura Eduardo Blanco.

El galardón de la Unión Profesional es un reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte, y recibir un premio a nivel nacional siempre es algo especial. "A lo largo de mi vida en el ámbito de la gestión deportiva pública y privada he tenido la suerte de recibir varias distinciones, y hablo de suerte porque son muchos los que han trabajado con dedicación y compromiso y jamás recibieron ningún reconocimiento. Este galardón tiene un significado importante porque es la primera edición de estos premios y, además, me lo otorgaron a propuesta del Colegio Profesional al que pertenezco desde 1979. En definitiva, a nadie le amarga un dulce salvo que te lo den para que te marches o porque te están enseñando la puerta de salida, que no es mi caso", explica el premiado.

Sociedad y Deporte

Siempre se habla de la importancia del deporte en la sociedad y de los valores que impulsa, pero Eduardo Blanco va más allá, "el deporte , en ciertas manifestaciones, está excesivamente presente en ocasiones siendo un factor negativo desde la perspectiva de la educación y de la salud. Mientras no tengamos una asignatura de Educación Física en la escuela con la suficiente carga horaria para que pueda cumplir sus objetivos pedagógicos será un elemento decorativo dentro del sistema educativo", analiza crítico.

En la actualidad ha crecido la afluencia de deportistas en las carreras populares, algo que tiene tanto su lado bueno como su parte mala: "Sin lugar a dudas, la incorporación masiva a la práctica deportiva es importante en esta sociedad sedentaria y con un alarmante crecimiento del sobrepeso y la obesidad en la población. Pero esta práctica deportiva debe ir precedida siempre de la información y orientación técnica necesaria para que no se convierta en algo perjudicial para el cuerpo. Observamos que muchas personas se incorporan a esta moda del correr sin un entrenamiento previo, con sobrepeso y sin conocer si su estado de salud tiene ninguna contraindicación para realizar este tipo de actividad deportiva. Creo también que en muy pocos años la tarea de traumatólogos y fisioterapeutas experimentará un crecimiento significativo para el tratamiento de secuelas de una práctica inadecuada. No se puede organizar un maratón como es auspiciado por el Ayuntamiento de A Coruña, con una campaña bajo el eslogan de Quén dixo medo, pues supone una irresponsabilidad y una deficiente promoción de la actividad física y deportiva", finaliza Eduardo.