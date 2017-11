Italia se queda fuera de un Mundial por primera vez desde Suecia 1958

Italia no pasó del empate ayer contra Suecia en el partido de vuelta de la repesca para acceder al Mundial por lo que, en virtud del 0-1 que encajó en la ida, no consiguió clasificarse para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Los italianos solo habían fallado la clasificación a la Copa del Mundo en 1930, no acudió a Uruguay pese a estar invitada y en 1958. Su última ausencia data de hace 60 años, donde el Mundial se celebró en Suecia.

Italia buscó con todo el gol para forzar como mínimo la prórroga en el duelo del estadio San Siro, pero no consiguió romper la sólida defensa de Suecia, que, por su parte, volverá a jugar un Mundial tras perderse las dos últimas ediciones.

Es uno de los momentos más negativos de la historia de la selección azzurra, cuatro veces campeona del mundo, y de su capitán Gianluigi Buffon, que terminó entre lágrimas su historia personal con el equipo nacional de su país tras 20 años de carrera.

Ventura decidió confirmar el 3-5-2 de la ida, pero dejó en el banquillo a De Rossi y a Belotti, al apostar en el centro del campo por Jorginho y por Gabbiadini en zona ofensiva, al lado de Immobile.

Con el resultado de ayer, Suecia se convirtió en la vigésimo novena selección en sellar el billete para el Mundial. Sólo quedan tres plazas en juego para la fase final, que saldrán de las eliminatorias que disputarán Irlanda-Dinamarca (hoy), Perú-Nueva Zelanda y Australia-Honduras y que llegan empatadas al segundo partido.