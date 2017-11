Álvarez Izquierdo, único árbitro que no supera las pruebas físicas

El colegiado del comité catalán Alfonso Javier Álvarez Izquierdo fue el único árbitro de Primera División que no superó las pruebas físicas a las que se sometieron los árbitros de la máxima categoría del fútbol español y que no tuvo que realizar Mateu Lahoz, que acababa de pitar el partido entre Italia y Suecia. Álvarez Izquierdo, que pitó el partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid disputado en Riazor en la última jornada (0-1), no superó las pruebas de velocidad, reflejos, potencia y coordinación, entre otras, que se celebraron ayer en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.