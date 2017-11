Carreño debuta y queda eliminado tras perder contra Thiem en tres sets

El austríaco Dominic Thiem sumó su primera victoria en el Grupo Pete Sampras al derrotar al asturiano Pablo Carreño, por 6-3, 3-6 y 6-4, manteniéndose así en la lucha por una plaza para las semifinales de las Finales ATP.

Ganar sus dos partidos era la única alternativa de Carreño para lograr las semifinales, y luego incluso esperar a la calculadora para las sumas de sets y juegos. Pero Thiem anuló esta esperanza al imponerse en dos horas y seis minutos, y hacerse con su primera victoria en esta fase de grupos.

Carreño, que entró en sustitución de Rafa Nadal, había heredado del de Manacor la derrota ante el belga David Goffin el lunes y por tanto ha sumado dos ya, y aunque le queda un partido el viernes contra el búlgaro Grigor Dimitrov, está fuera de la lucha por las semifinales, mientras que Goffin y Thiem se la jugarán este viernes. Thiem, ganador esta temporada de un solo título, el de Río de Janeiro, precisamente ante el asturiano.

El búlgaro Grigor Dimitrov infligió ayer un duro castigo al belga David Goffin al vencerle por 6-0 y 6-2, en solo 73 minutos, en el Grupo Pete Sampras, para lograr la segunda victoria en el O2 esta semana y clasificarse por primera vez para las semifinales. Es el sexto jugador en lograr las semifinales en el año de su debut en las Finales ATP. Dimitrov y el suizo Roger Federer, en el Grupo Boris Becker, son los dos primeros jugadores en alcanzar la ronda semifinal.

El búlgaro dejó en evidencia a Goffin, verdugo de Rafael Nadal, que se retiró del torneo por problemas en una rodilla tras caer contra el belga el pasado lunes. En aquel partido, incluso estando visiblemente lesionado, el balear hizo frente a Goffin y resistió hasta el tercer set.

Pero ayer, Dimitrov se empleó a fondo ante el jugador de Rocourt, que de nuevo apareció con unas tiras de protección en la rodilla izquierda. Goffin cometió 28 errores no forzados, y perdió su saque en cinco ocasiones. Sólo lo conservó dos veces en todo el partido.

El belga encajó un parcial de 9-0 hasta que a los 48 minutos logró hacerse con el primer juego de su casillero (3-1 en el segundo set). Fue entonces cuando protagonizó una ligera reacción, pero al final fue sólo un espejismo.

"Todo lo que tocas es oro"

Grigor, primer búlgaro en clasificarse para el Masters en la historia de este torneo, falló 11 veces en todo el encuentro. "Fue un día en que todo lo que tocas es oro. Trabajo para tener días así, y es bonito que lleguen en torneos así. Sólo quería competir. Es especial para mí", dijo Dimitrov sobre la pista. "Me moví bien sobre la pista. Creí en mis golpes y seguí mi juego. Cuando piensas demasiado en este deporte es cuando fallas", señaló. "Mi objetivo era llegar a semifinales. Dar un paso más. Pero cada partido es importante. Voy a seguir mi ritmo y seguir haciendo lo que he estado haciendo. No estoy aquí sólo para participar, sino para jugar bien y hacerlo bien", añadió.

Con esta victoria, Dimitrov eleva a cuatro las logradas ante Goffin (4-1). Este año se han medido ya en cuatro ocasiones, con 3-1 para el búlgaro. En los cuartos del Abierto de Australia, la final de Sofía y en el O2, el triunfo ha sido para Grigor. Goffin solo se impuso en los cuartos de Rotterdam.

Dimitrov ha ganado esta temporada tres títulos, Brisbane, Sofia y el Masters 1.000 de Cincinnati, además de jugar la final de Estocolmo, y las semifinales del Abierto de Australia, Queen's y Pekín. En Londres lleva ganados 400 puntos que le sitúan con 4.250. Acecha el tercer puesto de la lista mundial del alemán Alexander Zverev, con 4.810. "Mejorar el ranking era uno de los objetivos que me marqué al comienzo del curso, reconoció.