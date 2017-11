"Una carrera sin adelantamientos es como jugar al fútbol contra una pared"

Una temporada en el Mundial de Superbikes avivó las ganas de Borja Sánchez (A Coruña, 1999), que lucha desde que tiene seis años por hacerse un hueco en el mundo de las motos. Sexto clasificado en la categoría Supersport 300, espera con ansias un nuevo asalto.

- ¿Cómo valora su primera temporada en el Mundial de Superbikes?

-La verdad es que muy bien todo. Fui a muchísimos circuitos que no conocía y muchos se me dieron bien pese a no conocerlos. Tuvimos algunas situaciones más difíciles y otras que se nos dieron mejor. Para ser mi primer año, quedar sexto, empatado a puntos con el quinto, creo que está muy bien.

- ¿Eso le da más fuerzas para seguir intentándolo?

-Claro, estoy con muchísimas ganas. Tenemos un proyecto muy bueno, pero hace falta lo de siempre: patrocinadores y apoyo. Ya nos queda poco tiempo para conseguirlos pero aún nos hace falta.

- ¿Cuál fue el circuito en el que más disfrutó?

-El fin de semana en el que mejor me lo pasé fue en Assen porque conseguí la pole y me lo pasé muy bien. Disfruté en todas las carreras en las que fui con el grupo de cabeza. Por ejemplo en Imola, que quedé tercero pero al final por un incidente en la última vuelta me quitaron la plaza del podio.

- ¿Le queda la espina de haber conseguido su primer podio mundialista?

-Eso sí. Hice muchos cuartos, que está bien porque son muchos puntos, pero es la posición más fastidiada porque te quedas a las puertas del podio. Fastidia un poco.

- ¿Quedó satisfecho el equipo con su rendimiento?

-Estuvieron muy contentos durante toda la temporada. Pero las dos últimas carreras todos tuvimos fallos. El equipo falló en algunas cosas, yo en otras. Así que a ver si podemos seguir un año más y mejorar.

- Tras un año de experiencia, ¿qué se puede esperar de Borja Sánchez en una segunda experiencia en el Mundial?

-Al ya conocer los circuitos lo podré hacer mucho mejor. No voy a salir a ningún circuito pensando que es nuevo, que cómo tengo que hacer la trazada... voy a conocer todo y espero que me vaya mucho mejor si puedo llegar a repetir el próximo año.

- Ya era un piloto pero ¿aterrizar en el Mundial le hizo creérselo definitivamente?

-Yo ya me creía que era un piloto pero cuando llegas a un Mundial y ves toda la gente, otro ambiente... la verdad es que mola mucho y lo pasé muy bien.

- ¿Le hizo ilusión encontrarse con algún piloto del Mundial?

-Me haría más ilusión si me cruzo con Marc Márquez y Jorge Lorenzo, pero la verdad es que los del Mundial de Superbikes, los de la categoría reina, también son unos pilotazos. Los fui a ver a la pista y van muy, muy rápido y disfruté mucho viéndolos.

- ¿Qué tiene que mejorar para aspirar a ganar alguna carrera?

-Debería mejorar y salir más fuerte en las primeras vueltas. Fue un fallo que tuve en varias carreras. En las primeras vueltas salía demasiado conservador y en las últimas atacaba. Pero es que en las últimas ataca todo el mundo por lo que no conseguía llegar arriba. Si fuera primero todo el rato, cuando llegara el final de la carrera seguiría ahí o segundo... pero claro, iba cuarto o quinto y no podía. Es una cosa que sí que tenía que mejorar. En las últimas carreras lo intenté arreglar, pero tuvimos otros fallos, más de moto que no dependían tanto de mí. Pero sí que me dije que esto el año que viene ya no me volverá a pasar.

- ¿Es una odisea ser piloto de motos en A Coruña, donde no hay circuito para entrenar?

-Para mí es súper complicado. No hay ningún circuito, solo algún karting que tampoco me queda cerca. Además, tampoco hay circuitos. Entrenar solo es más complicado, no te lo pasas tan bien. Cuando voy a Valencia sí que disfruto porque hay más pilotos de nivel y gente que sabe mucho. En Madrid también. Pero aquí en Galicia no hay nadie y me cuesta un poco más.

- ¿Alguna vez pensó en hacer las maletas y mudarse?

-Alguna vez lo he pensado, pero es muy complicado. Habría que pensarlo muy bien.

- ¿Cuántas veces entrena con la moto antes de un carrera?

-La moto la cojo muy pocas veces. Cuando me pueden llevar a O Porriño, donde está la Escuela de Pilotaje KSB, que son ahora los que más me están apoyando para entrenar. Pero el circuito me queda a dos horas, está lejos. Hay que hacer lo que se pueda y seguir entrenando.

- ¿Cuál es la preparación complementaria?

-Tres días a la semana voy al gimnasio y dos, ando en bici.

- ¿Recibe ayuda psicológica?

-Hasta ahora no he tenido, pero creo que también es bueno, así que para el año que viene igual también incorporo este tipo de preparación.

- ¿Ayudarle a afrontar algún miedo?

-Nunca he tenido miedo. Si lo tuviera no iría tan rápido y lo dejaría. No podría seguir.

- ¿Ni con los adelantamientos al límite, en los que hay muchos riesgos de caerse al suelo?

-A mí lo que más me divierte, la verdad, son los adelantamientos. Una carrera sin adelantamientos es como jugar al balón contra una pared. Te lo pasas bien pero no tienes rivalidad.

- ¿El Mundial de MotoGP siempre estará de fondo?

-Este Mundial, el de Superbikes, está muy bien, hay cosas muy divertidas y no es tan atosigador como el otro. Pero claro que me gustaría llegar al de MotoGP porque es más conocido. Si se puede llegar, bien y si no, este también me gusta.