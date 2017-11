El JC Arteixo, el mejor de Galicia

El sábado tuvo lugar el play off por las medallas de la Liga Internacional de judo que se llevaba celebrando en Ourense desde septiembre. Los cuatro mejores equipos en categoría masculina y femenina eran gallegos, lo que demuestra que el judo autonómico es de lo mejor de España. Y de los ocho, cinco son coruñeses: Judo Club Arteixo, Jiu Jitsu Coruña, Judo UDC Resultado ATP (masculino y femenino) y Judo Club Oleiros.

En categoría masculina, el vencedor absoluto fue el Judo Club Arteixo. Tras ganar en semifinales al Jiu Jitsu Coruña, consiguió la victoria en una igualadísima final frente al Famu de Vigo, que era el máximo favorito a la medalla de oro. Así el club arteixán se consolida como uno de los mejores clubes de Galicia.

En cuarto lugar acabó el Judo UDC Resultado ATP después de perder las semifinales ante el Famu vigués y el tercer y cuarto puesto con el Jiu Jitsu Coruña.

En la competición femenina, el campeón fue el Famu que venció en la final al UDC Resultado ATP. En la pelea por el tercer y cuarto puesto se llevó el gato al agua el Baixo Miño ante el Judo Club Oleiros.

Al margen de los éxitos particulares de cada club, lo que demuestra el resultado final de esta Liga Internacional es que el judo gallego está a un nivel altísimo ya que ninguno de los equipos de fuera de la comunidad que participaron en la fase regular pudieron meterse en el play off por las medallas.

EJC Arteixo, Iván. "Éramos los campeones del año pasado y tuvimos que disputar la previa igual. Fueron unos combates muy igualados y desde entonces supimos que iba a ser difícil revalidar el título porque teníamos rivales muy fuertes como el Famu, que tiene grandes deportistas en todos los pesos. Pero lo bonito de una liga es que premia la regularidad. A veces tienes días buenos y a veces malos pero lo que destaca es la constancia y el sacrificio. Estamos muy contentos con la victoria pero de la final del sábado yo me quedo con Miguelanxo. Tuvo que pelear en un peso que no es el suyo (compitió en -81 cuando su categoría es -73). Compitió contra el excampeón de España Paco Campos que pesa 8 kilos más que él. Perdió muy dignamente por wazari en una derrota para aplaudir que fue clave para nuestra victoria. También quiero destacar la gran liga de Rubén Perrino (-66), quien a pesar de haber tenido un hijo hace pocos meses entrena una hora todos los días por la mañana antes de irse a trabajar y otra por la noche después de acabar su jornada laboral. Hace un gran esfuerzo y es un ejemplo para todos".

EJudo UDC, Eduardo. "El balance es bueno pero la verdad es que esperábamos más en el play off de las chicas porque habían acabado la fase regular invictas y estaban muy motivadas. En la final contra el Famu hubo un combate polémico que se lo dieron a las viguesas y fue el 3-1 en vez del 2-2. Pero también hay que decir que eran el rival más fuerte de todos, y además tuvieron en la fase regular a un fichaje excepcional, la olímpica María Bernabéu. Con lo que nos quedamos es con que nuestras jóvenes están subiendo de nivel y estoy seguro de que el año que viene llegará el oro. Por otra parte, los chicos llegaron al play off con muchas ausencias pero estamos muy contentos porque el objetivo era estar entre los cuatro mejores. Este año en categoría masculina competimos sin fichajes durante toda la liga así que no podemos pedir más. El año que viene intentaremos participar con dos equipos masculinos y dos femeninos, uno para buscar las medallas y otro para rodar a los más jóvenes".

EJC Oleiros, Gonzalo. "El balance de esta liga es bueno. Las chicas tienen un equipo joven, con casi todas las judokas en edad cadete. El nivel general de la competición es muy alto e igualado y los equipos se refuerzan con medallistas nacionales e internacionales. Nosotros no pudimos contar con nuestro fichaje Cristina Casas para el play off porque se hizo daño en una mano. Los chicos no pudieron clasificarse en la previa porque se encontraron con el equipo de Valladolid que tenía a dos mundialistas. Perder contra ellos es como si en fútbol te elimina el Madrid. Nosotros tenemos mezcla de jóvenes, menores de dieciocho años, y de másters (mayores de 35) y estamos muy contentos con la actuación general de los dos equipos en esta temporada".