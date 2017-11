Rubiales presenta la moción de censura contra Villar

Luis Rubiales, candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha presentado este jueves la moción de censura contra Ángel María Villar, inhabilitado como presidente federativo por su implicación en el 'caso Soule', y ha dejado claro que ha "cumplido" tanto su palabra como "la hoja de ruta" marcada en su momento por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Comunicamos desde la candidatura de Luis Rubiales a la presidencia de la RFEF que en la tarde de este jueves se ha procedido a promover la moción de censura según la hoja de ruta marcada por el presidente del CSD y respaldada de forma unánime por todos los representantes del fútbol español", advertía el comunicado del expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de primera hora de la tarde.

Poco después, el propio exfutbolista confirmaba que ya había depositado en la Comisión Electoral "todos" sus apoyos. "Ya los conoceréis. He cumplido con la ley, el mínimo establecido es 47 y he estado por encima de eso para que no haya ningún problema. Esto empieza ya y a correr. Todavía no sabemos qué día termina, pero estoy muy satisfecho", comentó a la salida de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Rubiales subrayó que para que la moción prospere "ha quedado claro el tema del 50 por ciento más uno (mayoría simple)". "Ya no se puede cambiar, un proceso no se puede regir por dos normas diferentes", advirtió.

El candidato aseguró que no ve el procedimiento que está llevando el CSD porque su presidente "no está legitimado" y tampoco el de Jorge Pérez, que "ni siquiera llegó a ser candidato", sobre el voto por correo. "Ni la reflexión más bondadosa del TAD le podría legitimar. En ese no hay nada en el auto que se pueda aportar, no creo que los juristas del TAD cometan un error muy grave", indicó.

"La moción de censura ha empezado", insistió el expresidente de la AFE, que no ve "nada que justifique" el recurso ante el TAD por el voto por correo en los anteriores comicios porque "ni siquiera se alude" en el sumario del juez Pedraz.

Rubiales declaró que él ha cumplido "la hora de ruta" que había anunciado José Ramón Lete. "Dijo el 22 de noviembre como fecha límite y yo cumplo mi palabra", indicó, asegurando que "muchos de los que están" en la Junta Directiva de la RFEF "están de acuerdo con que tiene que haber un cambio".

Rubiales, que tiene "sensaciones buenas" para este proceso, recordó que ahora la Comisión Electroal tiene que "validar firmas" que han presentado. "A partir de ahí, esperar a que se convoque la Asamblea por parte del presidente, que si no me fallan los cálculos sería el 29 de noviembre y a partir de ahí sabremos qué fecha hay que ir a votar", comentó.

Según la ley que regula los procesos electorales en las federaciones deportivas Españolas, para que la moción de censura prospere, además de que sea promovida por un candidato a la presidencia, es necesaria que se propuesta por, al menos, la tercera parte de los miembros de la Asamblea General, que en el caso de la RFEF son un total de 139. De este modo, para sacarla adelante, necesita 46 votos, mientras que para votarla necesita mayoría absoluta, es decir, 70.



Larrea: "Es una pena que salga la moción"

Mientras, Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró que "no" le había pillado por sorpresa que Luis Rubiales presentase este jueves la moción de censura contra Ángel María Villar, algo "totalmente lícito", aunque confesó que era "una pena" porque cree que esta legislatura debía de "terminarla" el propio Villar "o alguien de su equipo".

"No (me ha sorprendido). Estamos en el día a día y leemos cosas. Prácticamente este miércoles se cumplían seis meses y hoy leía que se presentaba. Ha entrado muy justo, yo tenía la obligación de presentarla ante la Comisión Electoral y que sea ella la que decida", señaló Larrea a los medios.

El dirigente insistió que él está "tranquilo". "Yo estoy aquí cumpliendo una función y la seguiré cumpliendo", admitió. "No me veo como presidente porque hay una moción y ahora hay que ver si prospera o no", se sinceró.

"En mi opinión, se debería permitir que el anterior presidente se defendiese, pero los plazos no los pongo yo. Es una pena que salga esta moción, pero no la he propuesto, es una decisión tomada y punto. Yo siempre he dicho que esta legislatura era la de Villar y que debía de terminarla él o alguien de su equipo", subrayó Larrea.



Tebas: "Rubiales no tiene el apoyo de LaLiga"

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que Luis Rubiales "no tiene el apoyo" de la institución que preside.

"Una cosa es presentar la moción de censura y otra tener los votos y las mayorías que se requieran", dijo Tebas tras participar en un acto en Eibar. "No tiene el apoyo de LaLiga y tampoco el de muchos clubes. No es el candidato ideal, pero no lo tenemos que decidir nosotros. Si no le apoyamos será por algo", añadió.

"LaLiga no va a apoyar a nadie en concreto. Lo que sí haremos será decir quién no nos parece el candidato idóneo. Rubiales no nos lo parece. Creo que hay muchas personas en el mundo del fútbol que pueden generar mucho mayor consenso", explicó al respecto tras la decisión tomada este jueves por el ya expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

En otro orden de temas, el máximo responsable de LaLiga fue preguntado por el nombramiento de Fernando Hierro como director deportivo de la RFEF. "Cuando se nombran personas que son incuestionables no creo que choque nada. Es importante que las instituciones sepan elegir personas que trasciendan de las peleas electorales o de los conflictos internos. Hierro cumple esa condición. Esté quién esté, Hierro es un gran fichaje para la Federación", aseveró.

Además, Tebas también se refirió al Real Madrid y el trato arbitral que reciben los blancos. "Si tiramos de hemeroteca al Madrid directamente nunca se le ha oído. Si el Madrid tiene que hacer algo se lo dirá al estamento que corresponda", finalizó el dirigente, que también envió un mensaje de apoyo al técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, tras haber sido diagnosticado con cáncer de próstata. "Con la ayuda de su familia, del fútbol y de todos. Estos temas se ganan. En los próximos días le llamaré", sentenció.