Gómez Noya acaba cuarto en Bahrein, su última cita del 2017

El último triatlón de 2017 no tuvo el resultado esperado. Javi Gómez Noya acabó cuarto en el Medio Ironman de Bahrein, con lo que no logró la triple corona, premiada con un millón de dólares, tras haber vencido en Dubai en enero y en el campeonato del mundo de la distancia en septiembre en Estados Unidos. Todo había comenzado muy bien liderando en la natación, pero en el recorrido de 90km en bici no tuvo buenas sensaciones.