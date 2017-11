Los Grizzlies destituyen a su entrenador tras las críticas de Marc Gasol

El mundo de la NBA se vio sorprendido hoy al conocer el despido de David Fizdale como entrenador de los Grizzlies de Memphis después que la última jornada sentó en el banquillo al jugador franquicia, el pívot español Marc Gasol, durante 15 minutos.

Tras el partido, Gasol mostró públicamente su "frustración" y "enfado" por haber sido relegado al banquillo y el siguiente paso de los directivos de los Grizzlies fue anunciar el despido de Fizdale con apenas 19 partidos disputados de la nueva temporada, su segunda en el equipo, y marca de 7-12 después de haberla comenzado con 5-1.

Al margen de los partidos perdidos y otros factores que pueden haberse dado en el despido de Fizdale, el detonante final ha sido sin lugar a dudas el hacerse público el enfrentamiento personal que mantenía desde la pasada temporada el ya exentrenador con Gasol.

Nada más concluir el partido, Gasol reconoció que no entendía haber sido relegado al banquillo al considerarse tanto o más competitivo que cualquiera de los jugadores que se quedaron en el campo.

"Si empiezo a desahogarme, eso sería contraproducente. Pero al final del día, soy tan competitivo como cualquier otra persona. Odio no jugar. Eso es lo que más valoro. Si no estoy allí, no estoy valorado. Estoy seguro de que sabían que eso me perjudicaría más", declaró Gasol, que acabó el partido con 18 puntos en 28 minutos.

Sin embargo, los problemas entre Gasol y Fizdale no son nada nuevo y de acuerdo a varias fuentes periodísticas se remontan a la pasada temporada, por lo que la directiva consideró que el último capítulo protagonizado entre ambos había causado un daño irreparable.

Aunque Gasol no pidió en ningún momento que Fizdale fuese despedido, de hecho nadie del equipo le consultó la decisión que tomó el gerente general Chris Wallace, la imagen del jugador español entre los profesionales de la NBA es que sus declaraciones han sido las que forzaron su salida.

Especialmente críticos han sido las estrellas LeBron James y Dwyane Wade, de los Cavaliers de Cleveland, que tuvieron a Fizdale, de 43 años, como entrenador asistente con los Heat de Miami.

Ambos han pedido que alguien explique qué argumentos han tenido para despedir a Fizdale, al que han dejado con la imagen de perdedor cuando en su primer año como profesional llevó al equipo a los playoffs con marca ganadora de 43-39 y esta se encontraba con una gran cantidad de jugadores nuevos y la lesión del base estrella Mike Conley.

Fuentes cercanas a los Grizzlies confirmaron esta noche a la Agencia EFE que Wallace había tratado de superar las diferencias existentes entre Gasol y Fizdale, pero las declaraciones del jugador español le dieron a entender que la ruptura entre ambos era ya completa.

Al final los directivos de los Grizzlies tuvieron que decidir entre uno de los dos, y Gasol, tres veces seleccionado al Partido de las Estrellas, y Jugador Defensivo del Año, al que le quedan tres temporadas de contrato con promedio de más de 24 millones de dólares de salario, fue el ganador.

Sin embargo, también han comenzado a surgir ya los rumores de que si el equipo no mejora con la vuelta de Conley y el entrenador B.J. Bickerstaff, que ha sido nombrado como interino, Gasol será puesto, el primero, en la lista de los que jugadores que podrían ser traspasados de cara a iniciar una nueva reconstrucción.