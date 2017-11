Irene Blanco bate cinco récords de Europa sub 15

Irene Blanco fue la gran protagonista del Campeonato de España sub 15 que se disputó durante el fin de semana en Madrid no solo porque logró los tres oros en juego de su peso, el de más de 75 kilos, sino porque batió cinco récords de Europa de la categoría, dos de España sub 17 y veinte de Galicia.

La coruñesa, con unas marcas de 89 kilos en arrancada, 109 en dos tiempos y 198 en total olímpico, lideró los grandes resultados de la delegación herculina y gallega. El CH Coruña consiguió un total de 23 medallas con Ruth Fuentefría (44 kilos), Noa del Río (48), Cristina Vázquez (48), Jennifer Tocuyo (55), María Hernández (+75), Luis Queiruga (69) y Álvaro Hernández (+85).

Galicia se proclamó campeona en categoría femenina y subcampeona en la masculina.