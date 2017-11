Buscando la victoria de la tranquilidad

"El equipo está muy mentalizado, estamos preparados para ganar, nos toca ganar. Conocemos la importancia del partido contra Chocolates Trapa Palencia", comentó ayer el entrenador del Leyma Básquet Coruña Gustavo Aranzana. El técnico vallisoletano es consciente, igual que sus jugadores, de que el choque de esta noche es vital para que las cosas sigan por el bueno camino y no entren fantasmas por la ventana.

"No me gusta la palabra presión, y tampoco necesidad. Tenemos ganar por salud y porque queremos ganar. Trabajamos y entrenamos por la satisfacción de la recompensa de la victoria. No se nos escapa que lo necesitamos mucho pero mentalmente el equipo está muy concentrado y focalizado en hacer las cosas bien", prosiguió Aranzana, quien también explicó que ayer había sido el primer día en el curso en el que había podido entrenar con sus doce jugadores: "Ya se reincorporó Torres después de su enfermedad, pero no está al cien por cien. Ayer, -por el lunes-, llegó Gilling de jugar con su selección y por primera vez pudimos trabajar los doce. El equipo está bien y no hay problemas físicos, unos están mejor y otros pero todos están sanos."

Personalidad y trabajo

El Leyma Coruña recibe al Chocolates Trapa Palencia y Aranzana no quiso ahondar mucho el modo de juego del rival de esta noche. Prefirió centrarse en sus chicos. "Me gustaría hablar más de mi equipo y no del rival. Tenemos que tener personalidad suficiente para hacer nuestro trabajo bien hecho, tener ritmo de partido y bordar el trabajo defensivo. Si les permitimos tiros cómodos y les dejamos correr nos va a ir mal. No podemos cometer errores en mecanismos defensivos y hay que saber en cada situación lo que tenemos que hacer. Para ganar a Palencia vamos a necesitar fluidez en ataque y solidaridad", explicó el técnico del equipo naranja.

Chocolates Trapa está en el noveno lugar de la clasificación con sólo una victoria más que los coruñeses, que son decimoquintos. Para ganar a los castellanoleoneses y poder dar un salto hacia arriba en la tabla, entrenador y jugadores piden el apoyo de la grada. "Mañana, -por hoy-, necesitamos que el público nos empuje, tenemos que estar unidos ante un rival dificilísimo. El partido será muy bueno y muy entretenido para la grada. Palencia es uno de los mejores equipos que van a venir a Riazor y necesitamos a la afición, la cercanía, el aliento para engancharnos", pidió Aranzana.

El equipo es consciente de la importancia del choque de esta noche y también tiene muy claro cuál es el camino hacia la victoria. "Estamos muy mentalizados pero lo importante es tener claro lo que nos jugamos y lo que tenemos que hacer para ganar, nuestro guión, la hoja de ruta. Tenemos que creer en lo que hacemos, en el compañero y en el equipo. Vamos a salir a jugar, a divertirnos y a ganar con nuestras armas. Si hacemos las cosas bien tendremos opciones".

Gustavo acabó la rueda de prensa previa al encuentro de hoy hablando del equipo rival y de sus virtudes, que no son pocas. "Es una plantilla extraordinaria. Son un equipo llamado a estar arriba pero ha empezado con dudas como nosotros. Tiene muy buen tiro exterior y leen muy bien el juego".