El Silva cruza la frontera

Se ha hecho de rogar casi ochenta años, pero ya está aquí. El Silva disputa hoy a las 19.30 horas en el campo de A Grela 1 su primer partido oficial a nivel nacional. El equipo coruñés da el salto y lo hace desde el crecimiento gradual y paladeando una cita para recordar en este duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Federación ante un clásico del fútbol asturiano como el UP Langreo. "Es un día para la historia, un pasito más para este club", anuncia el técnico Javier Bardanca: "Hará frío, pero no va a llover. Espero que nos acompañe la gente". El entrenador anhela que esa ilusión que hay en el plantel se transmita a la grada. "Se lleva mucho tiempo hablando y los jugadores están deseando que llegue el momento. El rival ha sido, además, un referente en los últimos tiempos en la Segunda B".

Es la novena temporada de Javier Bardanca en el banquillo. Su primer partido fue en Segunda Regional y ahora se encuentra jugando competición nacional, aunque sea disputando la hermana menor de la Copa del Rey, la Copa Federación. Admite que "a todos les sorprende el crecimiento" de esta entidad, pero puntualiza que "el que esté dentro, lo entenderá".

Esa progresión y el gran rendimiento del Silva tienen mucho que ver con hacer partícipes a todos los futbolistas de su plantilla. Bardanca seguirá apostando por "las rotaciones porque todos merecen jugar", según apunta, después de que esta fórmula le diese el éxito en la fase gallega del torneo al imponerse en la final al Alondras en El Multiusos de San Lázaro.

"El Langreo está hecho para ascender, aunque es cierto que a los dos equipos nos pilla el partido en una fase menos brillante de la temporada". El Silva llegó a ser líder y el conjunto asturiano continúa en zona de play off de ascenso, pero ha perdido fuerza en las últimas semanas. Aun así, solo ha perdido dos encuentros en toda la liga. "No encajar será importante, así ya será diferente para nosotros en campo ajeno", asegura un Javier Bardanca que no pierde de vista el encuentro del 14 de diciembre.

El equipo coruñés se entrenó ayer en el escenario del duelo y al acabar Bardanca facilitó una lista de 19 futbolistas, de la que habrá tres descartes hoy por la tarde a hora y media del inicio. Marcos Gómez y Gabriel, bajas por lesión.

En el Langreo, por su parte, Hernán recupera efectivos. Todos los jugadores, a excepción de Jairo Huerta y de Aimar Gulín, se encuentran a disposición del técnico azulgrana. Hombres como César o Urtzi regresan a la citación. Pese a que el entrenador visitante tendrá que efectuar descartes antes del inicio del encuentro, toda la plantilla se desplaza a tierras coruñesas.